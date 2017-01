27/01/2017 a las 06:00

El niño no puede almorzar ningún día porque sus compañeros le quitan a diario su bocadillo y se lo tiran a la papelera del patio. Y él no sabe defenderse. Es muy tímido, tiene pocos amigos y siempre deambula solo. Una de las profesoras que vigila el recreo se da cuenta y da la voz de alarma para ‘cortar’ el problema de raíz. Todo el centro (profesores, personal no docente, alumnos, familias...) se ha formado, sabe diferenciar qué es bullying y qué no es