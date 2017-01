Mendoza dice que el EGA se pide a la dirección de centros que sólo impartan el modelo D

Actualizada 26/01/2017 a las 16:13

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ha asegurado que "en ningún momento" se ha indicado que los equipos directivos de todos los centros que impartan el modelo D en la zona no vascófona deban tener el título EGA, ya que solo se exigirá a los que impartan únicamente este modelo.



Ante una pregunta formulada por el popular Javier García sobre las consecuencias de la Orden Foral "que establece que los equipos directivos de los centros de modelo D en la zona no vascófona deban tener experiencia en dicho modelo", ha respondido que "no va a haber ninguna consecuencia porque esta orden foral no existe".



"No se indica en ningún momento que los equipos directivos deban tener experiencia previa en dicho modelo", ha garantizado el consejero, que ha anunciado que la redacción final de la mencionada orden foral dirá "literalmente" que la "persona candidata a la dirección de un centro que imparta 'únicamente' enseñanza en modelo D deberá estar en posesión del título EGA o equivalente".



García ha lamentado que, con esta "medida sectaria que para nada tiene que ver con razones pedagógicas" se "discrimina a profesorado con años de experiencia perfectamente capacitado para ejercer los puestos de dirección".



El popular, que ha asegurado no entender por qué se aplican estos criterios en centros de modelo D y no se ha hecho en los centros PAI, ha reivindicado "menos ideología y más educación".



El consejero también ha respondido al regionalista Alberto Catalán y al socialista Carlos Gimeno acerca del informe sobre el Conservatorio Fernando Remacha de Tudela. Al respecto, ha asegurado que sí se han realizado los estudios pertinentes que muestran las diferentes vías de financiación posibles.



"El Departamento de Educación considera necesario mantener el apoyo que viene prestando para el desarrollo de la enseñanza profesional de música en Tudela y toda la zona de la Ribera", ha garantizado Mendoza, que ha añadido que "el análisis efectuado evidencia que la fórmula jurídica más idónea" para subvencionar dichas enseñanzas "es el convenio de colaboración".



Asimismo, ha recordado que en los presupuestos generales de 2016 se incluyó una partida de 200.000 euros para financiar el centro y que el actual Ejecutivo "tuvo que aumentarlo a 270.000 "porque no llegaba".



"Esto muestra a las claras una incompetencia por su parte o que les importaba muy poquito el conservatorio", ha indicado al regionalista.



Además, ha precisado que "en los tres últimos años, tan solo tres alumnos han quedado fuera habiendo superado la prueba de acceso", a pesar del aumento de plazas realizado por el gobierno.



Por otro lado, ha asegurado a la parlamentaria de Podemos Tere Sáez que el departamento "no tiene constancia" de la aplicación "en horario escolar" del libro "¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en tu colegio? Las leyes del adoctrinamiento sexual", de la asociación 'Hazte Oír'.



Mendoza ha trasladado que, tras realizar una "consulta extensa" a todos centros del sistema educativo navarro, se comprobó que se había recibido el material pero que no se iba a proceder a su aplicación.