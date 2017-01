Marty Baron: "El Washington Post solo está aliado con la verdad"

Actualizada 26/01/2017 a las 16:40

El director del Washington Post, Marty Baron, ha asegurado en Pamplona que su periódico está preparado para rebatir las "falsedades" que pueda difundir la nueva Administración estadounidense y ha subrayado que los periodistas de su medio de comunicación solo están "aliados con la verdad".



Baron, que ha atendido este jueves a los medios de comunicación en Pamplona antes de pronunciar una charla ante alumnos de la Universidad de Navarra, ha aseverado que en el Washington Post "no estamos aliados con ningún partido, con ningún político, estamos aliados con la verdad".



"No importa el partido, no importa el político, no importa la Administración en la Casa Blanca", ha afirmado Baron, que ha resaltado que la misión que tuvieron con administraciones anteriores -la búsqueda, verificación y publicación de la verdad-, sigue estando vigente: "Tenemos una obligación de divulgar la verdad y no importa lo que diga el presidente".



El director de la cabecera de referencia en la capital estadounidense ha considerado no obstante que el periodismo puede salir reforzado de esta situación.



De hecho, ha señalado, las suscripciones al Washington Post han aumentado durante las elecciones presidenciales y después de las mismas, "porque yo creo que una gran parte del pueblo estadounidense ha empezado a pensar en el papel imprescindible de la prensa en una democracia".



Baron, que ha defendido la labor del periodista en los medios de comunicación, ha comentado que el Washington Post, por ejemplo, está reforzando sus equipos de investigación con la contratación de ocho personas. "Obviamente hay una posibilidad de crecer en negocio, de aumentar el número de lectores", ha resaltado.



También ha advertido de los riesgos de páginas de internet que propagan supuestos "hechos" que solo son "falsedades" o "mentiras", ante los que solo se puede combatir, ha dicho, informando con veracidad. Ha defendido asimismo el uso de las redes sociales, que son "el mejor lugar para escuchar al pueblo".



Internet, ha aseverado, es solo "un nuevo medio", como lo fueron la radio o la televisión, que permite tener un contacto más directo e informal con los lectores: "Es como si estuviéramos hablando con un amigo, un familiar".



"Parece que hay nuevas herramientas (digitales) cada mes, porque el campo está cambiando dramáticamente de un mes a otro", ha declarado Baron.



El director del Washington Post ha reconocido que no se habla mucho de España en su periódico, porque ahora "todo el mundo está fascinado con el nuevo presidente; para unas personas es un héroe y para otras es una pesadilla".