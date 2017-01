Actualizada 25/01/2017 a las 13:36

El PPN ha presentado este miércoles una proposición de Ley Foral de Protección de la Maternidad y Apoyo a la Mujer Embarazada que contempla el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a "garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente de las que se encuentran en situación de desamparo".



De aprobarse esta propuesta, el Gobierno de Navarra debería elaborar en un plazo de seis meses un plan integral que incluya acciones y objetivos "para hacer realidad la existencia de una red de apoyo y protección de la mujer embarazada".



La iniciativa la ha dado a conocer en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, que ha indicado que el objetivo principal de esta ley es "proteger al no nacido" y que "nadie tenga que abortar por no tener los medios ni un apoyo de la administración para llevar adelante su embarazo".



Beltrán ha criticado la "falta de acción del Gobierno de Navarra en políticas de familia y, sobre todo, en políticas de atención a la maternidad". En este sentido ha recordado que hace un año, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno foral, Miguel Laparra, anunció en el Parlamento la elaboración de un nuevo Plan de Apoyo a la Familia cuyo contenido sigue sin conocerse.



Un hecho que "demuestra el poco interés que está teniendo el Gobierno de Navarra" en este aspecto, ha asegurado la 'popular', que ha reprochado que el Ejecutivo foral no ha realizado "ni una sola iniciativa" para "las menores que cada año quedan embarazadas, muchas de ellas sin recursos ni apoyos familiares" ni "para que las mujeres no tengan que abortar por no tener medios para desarrollar su maternidad".



El Gobierno de Navarra "sólo se ha preocupado de imponer su decreto de salud sexual y reproductiva en los centros educativos, ideologizando algo tan básico como las relaciones afectivas y sin permitir a los padres que sean ellos quienes decidan cuándo y cómo quieren educar en estos temas a sus hijos", ha censurado.



La proposición del PPN, que está dirigida a toda mujer embarazada empadronada en algún municipio de Navarra, establece que toda mujer embarazada "tendrá derecho a ser asesorada e informada de forma personalizada sobre las ayudas y los apoyos que puede recibir para ejercer su derecho a ser madre y a la mejor atención de su hijo".



A este efecto, en los Centros de Atención a la Mujer se potenciará la información a la mujer sobre los recursos de protección social, tanto públicos como privados, y en especial los referidos a la Renta Garantizada, ayudas a maternidad, ayudas a la vivienda y apoyos de reinserción sociolaboral.



De esta manera, las políticas de atención social a la maternidad estarán dirigidas al apoyo de la maternidad y la protección del "concebido no nacido", a potenciar las políticas sociales de protección de la maternidad en todos los ámbitos de actuación de la Comunidad foral; al fomento de medidas sociolaborales de las mujeres gestantes para "garantizar su autonomía personal y patrimonial"; y a la promoción de la "corresponsabilidad de la pareja" durante el embarazo y en el cuidado de los hijos.

PRIORIDAD EN POLÍTICAS SOCIALES Y ADECUACIÓN EN LOS ESTUDIOS



La proposición de Ley plantea que en todas las políticas sociales se establezca la prioridad de las mujeres embarazadas para acceder a prestaciones o ayudas, así como en los programas de integración social dirigidos a inmigrantes.



Asimismo, las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para que ninguna embarazada sea objeto de perjuicio o discriminación laboral.



La ley contempla, asimismo, una atención especial a las embarazadas menores de 30 años y, especialmente, las menores de edad. En este caso, tendrán derecho a una "asistencia específica" que contempla la educación a la maternidad, apoyo psicológico e intervención familiar.



Además, se plantea la asistencia en el centro escolar para adecuar el plan de estudios de la menor al embarazo y la maternidad, con el objetivo de que pueda compaginar sus estudios con su embarazo y "no vea frustrada su vida por el hecho de haber tenido un hijo siendo adolescente", ha señalado Beltrán.

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES



Por otro lado, la ley plantea que en todos los centros asistenciales y sanitarios navarros se facilite a las mujeres gestantes y a sus familias la información básica prevista en esta ley que, como mínimo, deberá incluir una guía de recursos de apoyo y asistencia a la maternidad, además de documentación e información referente a las opciones de adopción y acogida.



Esta información, deberá estar visible en la página web del Gobierno de Navarra que, además, tendrá que habilitar un teléfono de información gratuito en este sentido.



Finalmente, la iniciativa propuesta por el PPN aboga por la firma de convenios entre el Ejecutivo foral y las entidades locales dirigidas a la difusión del conocimiento de estas ayudas. Asimismo, contempla que el Gobierno pueda conceder subvenciones y suscribir convenios con los centros de iniciativa social que se presten a ofrecer asesoramiento y ayuda a mujeres embarazadas.