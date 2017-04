Domínguez: "La atención en San Juan de Dios se presta igual pese al fin del concierto"

Actualizada 25/01/2017 a las 14:54

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad porque la asistencia en el Hospital San Juan de Dios se sigue prestando en las mismas condiciones que se prestaba hasta el 31 de diciembre", pese a que ese día finalizó el concierto con dicho centro, que era improrrogable.

El consejero ha rechazado las acusaciones de la oposición de que el Gobierno esté actuando desde la "ilegalidad" y ha asegurado que esta afirmación sería "al menos cuestionable" porque algunos de los servicios que se están prestando son "en condiciones de exclusividad".

Domínguez ha explicado que "la base jurídica" para derivar pacientes a San Juan de Dios sin concierto es "la ley general de Salud y la ética". "Al paciente hay que atenderlo haya o no concierto. Esa es la base jurídica, la ley general Salud y la atención al paciente", ha asegurado.

Entre tanto, Fernando Domínguez ha explicado que "está en pleno desarrollo la elaboración de un anteproyecto de ley foral sobre conciertos para la prestación de servicios no económicos pero de interés general, como los sociales, sanitarios y educativos, que venga a modificar el actual marco normativo". Uno de los principios sobre los que se va a fundamentar el proyecto de nueva regulación es que los posibles adjudicatarios deberán carecer de ánimo de lucro.

Además, para la adjudicación la regla general será la publicidad y la concurrencia, "lo que permitirá a la Administración conseguir una mayor eficacia al comparar y elegir entre varias ofertas".

Fernando Domínguez ha afirmado que "en un plazo no muy lejano se pretende que exista un abanico más amplio de posibilidades que permita alcanzar mayores garantías de eficiencia en la gestión de prestación de servicios sanitarios a la ciudadanía por parte del SNS y en base a estas posibilidades se tramitará la prestación de los servicios sanitarios".

Además, el consejero ha afirmado que "sorprende que UPN se preocupe ahora del concierto de San Juan de Dios" y ha señalado que en diciembre de 2012 también venció el concierto y no se renovó hasta un año después. "Entonces gobernaba UPN", ha indicado, para rechazar las acusaciones de "dejadez e irresponsabilidad" que le ha lanzado la formación regionalista.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha afirmado que "hay un dedazo manifiesto a San Juan de Dios fuera de la ley". "El resumen de esta comparecencia es la incoherencia de los grupos que sustentan al Gobierno. No abren el pico y siguen sustentando las políticas de este Gobierno sin rechistar, mientras criticaban al Gobierno de UPN por concertar. Eso hacen los del cambio. El consejero habló de concurso público y mintió porque no hay concurso público y hoy estamos en una situación de inseguridad jurídica", ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha afirmado que "la actividad política de UPN tiene dos principios, el primero es mentir y el segundo, insultar". "Uno se queda descolocado cuando ve que un partido que ha tenido responsabilidades de Gobierno y ha ejecutado de forma irresponsable haga esto, sembrar sospechas de ilegalidad, acusar, falsear la realidad", ha indicado, para valorar que se esté trabajando en una nueva ley foral.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha cuestionado que UPN "hable de dedazos cuando ha hecho bajo manga todo lo que ha querido sin dar ninguna información a este Parlamento". En todo caso, ha dicho que el Hospital San Juan de Dios "a día de hoy es un recurso imprescindible de la red pública y dentro de la red privada podemos considerar que es el centro mas público de todos". "Dicho eso, creemos en la sanidad publica y creemos que la colaboración con las entidades privadas tienen que ser absolutamente subsidiaria y posterior a la adecuada utilización de los recursos públicos", ha indicado.

Por parte de Podemos, Tere Saez ha destacado "el buen trabajo" que esta haciendo el Hospital San Juan de Dios, "cubriendo una carencia que tiene el sistema público". "Miramos exactamente igual cualquier concierto que se haga, da igual con quien sea. No estamos mirando especialmente a una empresa o a otra. Planteamos los mismos criterios para todos. Nuestro objetivo es que haya el máximo de transparencia. Intentamos blindar lo público al máximo y a partir de ahí analizar qué nos falta o qué no podemos cubrir para decidir qué política de conciertos hay que realizar", ha indicado.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha indicado que en una comparecencia el año pasado Comptos y el propio consejero ya reconocieron "la imposibilidad legal de continuar con el concierto de San Juan de Dios" y ha criticado que pese a ello "no se le ha puesto solución al tema". "En estos momentos la atención que se presta no tiene amparo legal y esto no es mentir, es decir la verdad, y esto significa que alguien puede denunciarlo. Es una irresponsabilidad manifiesta del consejero, la misma irresponsabilidad de UPN en 2012", ha señalado.

El parlamentario del PPN Javier García ha criticado igualmente que el Gobierno ha actuado de manera "irresponsable" y ha planteado que "quizá veremos pronto a EH Bildu y Podemos defendiendo los conciertos porque son de interés general para la comunidad, especialmente si la entidad con la que se concierta es en euskera". "Lo cierto es que aquí los afectados son los navarros porque no se esta dando solución a este tema", ha afirmado.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que "la prioridad es la atención sanitaria a las personas que están en el Hospital San Juan de Dios y de hecho hay una realidad y es que este hospital es de uso público". "Hay un hecho objetivo y extraño porque existe un hospital de titularidad privada en el que el 95% de la actividad es pública, lo lógico sería pensar que el hospital sea asumido por la red pública", ha señalado.