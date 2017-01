24/01/2017 a las 06:00

Sí, porque aunque no tenga ninguna importancia y existan otros vídeos mucho más interesantes como por ejemplo los vídeos sobre documentales en África o sobre refugiados elegimos los vídeos con tonterías simplemente para desconectar o reírnos un rato sin necesidad de acordarnos de lo que esta pasando en la realidad. Paula J. 1ºC

Yo creo que sí porque al fin y al cabo hacemos cosas que no son importantes y les damos mucha importancia, como por ejemplo el “Andy is coming”, que consta de tirarse al suelo y quedarse quieto mientras que alguien viene. Con esto que os he dicho pienso que vemos demasiado las redes sociales, porque si no las viésemos tanto, seguramente, que aún no sabríamos lo que es el “Andy is coming” y muchos fenómenos virales más. Leyre U. 1ºC

Creo que sí porque la mayoría de cosas que se ven en redes sociales no son tan importantes para que la gente lo haga; por ejemplo, los retos que se ponen de moda mucha personas los hacen para que ellos también estén a la "moda". Al fin y al cabo es una cosa temporal, y cada vez la gente inventa más retos. Itziar E.O. 1ºC

Yo creo que el éxito de los fenómenos virales son de poca importancia porque son una simpleza, es pérdida de tiempo y algo que no tiene sentido hacer. Las redes sociales y fenómenos virales es algo que nos hace ser otras personas necias. Es mejor aprender a ser nosotros mismos sin ninguna rareza viral o red social. Brenda I.H. 1ºC

En mi opinión las personas perdemos mucho el tiempo en cosas innecesarias, y no lo aprovechamos en otras cosas, malgastamos algo muy importante: el tiempo, porque ya no se podrá recuperar el tiempo perdido, y nos daremos cuenta de que todos perdimos mucho tiempo en cosas que no merecen la pena (vídeos, redes sociales...). Ibai T. 1ºC

Sí, porque hacen que la gente empiece a hacer caso a las cosas banales mediante las cosas que se hacen virales, y consiguen el éxito en sus redes sociales mientras que a las cosas más importantes la gente no suele hacerle ni caso, aunque sea más importante que cualquier cosa que se haga viral en la red y que la gente consiga el éxito con cosas de menor importancia. Daniel V. 1ºC

Sí, en mi opinión creo que las chorradas como: pen pineapple, apple pen, cara anchoa, mannequin challenge...Se les da más importancia, en cambio a las cosas que se debería dar importancia como: los niños que vienen de Siria, la pobreza, agresiones... Eso no se hace viral pero se debería hacer. Ander V. 1ºC

Yo creo que la banalidad es una vida dirigida a los sucesos, que tampoco escapa al cómo ignoramos la historia y lo que nos rodea. Los sucesos nacen de la cotidianidad y visualizarlos desde el humor o como un acto reproductivo vacío, provoca que se saque su sustancia. Con respecto a esto tenemos que enmarcar la enorme diferenciación con otro tipo de fenómenos virales, como lo son los testimonios vídeo gráficos que alcanzan millones de reproducciones. Davy J.S. 1ºC

Sí, porque la gente lo utiliza para pasar el rato, cuando están en casa y te da por buscar chorradas o que te ha dicho un compañero que busques un vídeo y te da por buscarlo porque dice que es divertido. o a la gente le ha dado por subir vídeos para que se divierta la gente. Pablo G. 1ºC

Yo creo que sí porque el darle importancia a cosas no importantes está mal ya que, si se le da más importancia a unas cosas se le dará menos importancia a otras que sí las tienen, como por ejemplo, dejar de estudiar por solo ver cosas virales. Es darle más importancia a otra cosa que a la vida cotidiana, cosa que está muy mal ya que puede ocasionar problemas en la familia, trabajo, etcétera. Pablo A.J. 1ºC

Sí, porque muchas veces hay estupideces que no tienen sentido y se hacen famosos a costa de otros famosos o de tonterías que se le han ocurrido a la gente. A mí me parece que le deberían dar más importancia a cosas que no sean tonterías, sí que es cierto que yo veo algunos de esos virales y me hacen gracia (algunos), pero en temas serios le deberían dar más importancia. Por ejemplo, en temas más importantes como el tema político o en el tema del gobierno...En general a mi me parece que hay muchas estupideces. Rubén F.O. 1ºC

Yo pienso que hoy en día, por desgracia, vivimos en una sociedad un tanto extraña porque nos embobamos con la primera tontería que vemos, ya sea en internet (canciones, videos...) o en algun otro sitio. El problema de esto es que en verdad sí hay cosas importantes de las cuales algunas personas no les dan ni la mínima importancia, por ejemplo, hay mucha gente que necesita alimentos para su familia. Bueno a lo que voy, me refiero que deberíamos dar más importancia a aquellas cosas que de verdad se necesita y dejarnos de tantas bobadas, entre ellas, algunas sin sentido. Adrián S. 1ºC