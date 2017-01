24/01/2017 a las 06:00

En mi opinión, estos vídeos son divertidos, te ríes con tus amigos, pero muchos de ellos no son adecuados, aparecen personas haciendo tonterías y la gente que lo ve se ríe de ellos y no del vídeo. Creo que este tipo de vídeos se deben mantener en el ámbito privado y no colgarlos en las redes sociales porque, en ocasiones, suponen un verdadero problema para el autor del mismo. Miriam S.

En mi opinión, ni estoy a favor ni en contra de los vídeos virales. Creo que pueden tener importancia para los que los cuelgan o los hacen porque puede ser una fuente de ingresos o, simplemente, de placer o por conseguir fama. . Uno de los peligros es que algunas personas intentan hacer lo mismo sin tener en cuenta las consecuencias. Así que una cosa es verlos y otra es hacerlo. Ana P.

Hace unos días en todas las redes sociales estábamos viendo unos vídeos llamados “maniquí challenge”, que consisten en grabar un vídeo a un grupo de personas inmóviles como si fuesen un maniquí en posturas poco habituales. Yo creo que no tiene sentido que yo grabe un vídeo haciendo el tonto sin la intención de transmitir un mensaje o una idea, solo por el hecho de enviar una grabación. Y todavía tiene menos sentido que estos vídeos sin contenido se conviertan en virales. Miloud S.

La nueva moda de hacer vídeos en posturas raras o poco habituales se ha ido expandiendo poco a poco en todas las partes del mundo, convirtiéndose en virales, hasta llegar a un punto extremadamente peligroso o mortal. Por ejemplo, como las personas que se arriesgan a hacer posturas imposibles en la azotea, algo sale mal y pueden llegar a morir. Por tanto, debemos tener cuidado en lo que enviamos por el peligro que pueden entrañar. Sole J.

Personalmente creo que estamos dando tanta importancia a determinados vídeos que acaban convirtiéndose en virales. Son grabaciones que no hablan de nada importante, es decir, es un fenómeno que se ha extendido porque sí; no plantean temas sobre los que reflexionar, simplemente son graciosos, provocan morbo y nada más. Siham H.