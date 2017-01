24/01/2017 a las 06:00

A los adolescentes actuales, las modas nos hacen ser de cierta manera, porque ahora si no tienes un ídolo o ejemplo a seguir, no eres importante. Sin embargo, hay modas que de verdad se están pasando, por ejemplo la moda de las cámaras ocultas para pedirle besos o incluso trabajos sexuales a las mujeres (esto para la imagen de la mujer es muy denigrante) ya que nos tratan como si fuéramos objetos, cosa que es una actitud muy machista. Otro polémico caso es el fenómeno “Caranchoa” que es el caso de un youtuber que antes de que subiera el video en el cual un repartidor le pegara no era ni la mitad de famoso que ahora y todo por ese absurdo video que al fin y al cabo no fue tan grave. Pasó algo parecido en Murcia donde un joven fue agredido por un portero sin motivo aparente y lo dejó en coma; pero, claro, como ahora estamos más centrados en las redes sociales, poca gente le dio importancia. En resumen, últimamente estamos más centrados en pequeñeces y modas pasajeras que en cosas que en el futuro nos servirán de provecho como son los estudios. Yulaidy R.

Los “memes” por el ejemplo, son muy inútiles y, sin duda, se ponen muy virales, sin embargo nos hacen reír, los “Dank Memes” son los memes más fuertes, racistas, sin sentido, muy vulgares, feministas, machistas, etc. Muchísimos conocen el meme “I drop my hot pocket”, o el “He need some milk”; esos, sin duda, son los mejores tal como el “boiiii” o el “I don't not associate with nigg*rs” ya que el último es un meme muy racista, pero el que se lleva la palma en España es el “CARANCHOA” ya que fue criticado tanto como Auronplay y el polémico personaje de Youtube; DalasReview. El año 2016 se puede resumir en tan solo: “CARANCHOA”, “He need some milk”, Bottle Flip challenge, Mannequin challenge, “Pen pineapple Apple pen”, “SI TE RIES PIERDES, Nivel Vegetta777”, “SI TE RIES PIERDES, Nivel WillyRex”, “Madre mia Willy que haces aqui compañero” “I drop my hot pocket”, “Yao Cabrera”, “I don’t not associate with nigg*rs”, “Cuchillos a 1000º”, “Cuchillos a 1000ºC” y todos los demás “Dank Memes”. Abdel S.

Todo esto se ha puesto bastante de moda, y cuando algo se pone muchas veces, todos nos empeñamos en repetirlo o en verlo bastantes veces. Puede ser que al verlo tantas veces o al repetirlo, ya no nos parecerá tan divertido o gracioso como el primer día en el que salió su estreno. Pero todo tiene su principio y su final… Paula M.

Alguno de esos videos merecen la pena y te sacan una sonrisa cada vez que los ves. Mohamed M.

Cuando algo se hace viral, engancha a todo el mundo para seguir su ejemplo e imitar lo que ha hecho. Uno de esos ejemplos es la gran tontería de lanzar una botella al aire y hacer que caiga de pie, cosa que mucha gente compraba botellas de agua solo para entretenerse y matar el aburrimiento. A este tipo de cosas, se les coge adicción hasta que, claro, vuelven a sacar otro juego distinto que acaba haciéndose viral de nuevo. Laia A.

Hace que las cosas estúpidas como esa y sin importancia sean más vistas y sean repetidas tantas veces que nos acordamos más de eso que de lo importante. Nora S.

Mucha gente se intenta hacer viral, pero si no lo consigue, se da por vencida y no hay que darse por vencido; hay que seguir luchando hasta alcanzarlo y así ser viral y ganar dinero con youtube u otras cosas, por ejemplo, ahora lo que está de moda es hacer “raaaaa” y estirar los brazos de una forma extraña. Pachi L.

El Mannequin challenge y otros de este tipo los crean para ganar más audiencia, y esos vídeos se hacen virales. Cuando se pasan de moda, crean otro. Veo a mucha gente que hace estas cosas, y puede que a veces me puede cansar un poco. Marina A.

Muchas veces lo que está fuera de lo común atrae a la gente. Israel G.

Cada tontería que se hace, se vuelve muy famosa y miles de “youtubers” poco a poco hacen que la gente sin saber qué es, lo practiquen. Tú ves a tu amigo haciendo retos como el “bottle flip challeng” e intentas ganar a tu amigo en esa tontería para creerte mejor. Diego E.

Siempre que se pone de moda algo, en este caso, el “Mannequin Challenge” , mucha gente lo hace para divertirse un poco. Ya que si no hubiera este tipo de “juegos”, la sociedad en las redes sociales, disminuiría. Porque cuando tú compartes algo en tus redes sociales, es por divertirte un poco y también, porque te has divertido haciéndolo. Y, a la vez, los que lo ven también se diviertan viéndolo. Y además, la persona que crea este tipo de cosas, se beneficia, porque esta persona gana mucho en todos los sentidos. Leticia G.

Siempre sale algo nuevo en las redes que se pone de moda y si no hay alguna acción nueva por las redes, muchas veces nos aburríamos, no habría tema del que hablar… y tampoco algo que comentar con los amigos y reírse un poco. Paz G.

A veces alguna cosa que haga o que diga alguien famoso o un chico o chica normal ya está de moda, lo mismo pasa con los gestos o bailes… Son cosas sin sentido que no valen para nada. Laura L.

Cada vez hay más virales; antes había lo del condom challenge; luego, lo de la botella de darle la vuelta y que caiga como estaba al principio; ahora parece ser que están subiendo a youtube una serie de personas unos cuchillos a 100.000 grados para haber qué pasa en ese objeto. También pasó que con un youtuber Mrgranbomba hizo una “broma” diciéndole a un desconocido “Caranchoa” y ese le pegó un bofetón y todo el mundo hablaba de eso y no se hablaba del puñetazo de un portero de una discoteca a un hombre que no hizo nada y lo dejó en coma. Cada vez hay virales más absurdos, como ahora el maniquí challenge y los que faltan por salir... David H.

Lo que hoy en día se está haciendo famoso son videos que han surgido o de manera espontánea y graciosa a la vez o de manera preparada, pero concienciada para hacerse viral. Lucía F.

La gente no sabe hacer otra cosa que copiar lo que hacen los famosos; al fin y al cabo, son simples tonterías, pero que al final todo el mundo copia. A mí me parece una tontería, pero es imposible no resistirse a decir la típica frase de “qui ti pasa” o la de “commo” que todo el mundo la anda diciendo por ahí. Son virales muy absurdos pero que todo el mundo ve y vuelve a ver millones de veces. Delia Ch.

No son más que tonterías que les da por colgar sabiendo que solo lo van a ver los que se caen de aburrimiento. Además de eso, no vas a sacar nada de provecho que puedas a llegar a emplear en la vida. Samuel T.

Cada vez la gente tiene más redes sociales, entonces se entera de las novedades, como lo es el mannequin challenge. Al fin y al cabo, siempre se suele olvidar, pero cuando se olvide, saldrá otra cosa nueva que esté de moda. Héctor T.

La gente está en redes sociales y se entera de los videos de novedades, como el mannequin challenge. Cuando ya se ha acabe esto, saldrá otro video. Maite S.

La gente cuelga este tipo de videos, pensando en que se van a hacer populares en las redes sociales haciendo reír a la gente y, a veces, uno que está muy aburrido, se mete en internet y ve esta clase de videos y lo comparte con sus amigos, además de que el que lo cuelga gana mucho en todo. Andoni G.

Saben cuando las redes sociales necesitan algo viral como mannequin challenge para que la gente se distraiga. Y al final, pasará y se olvidará como siempre, pero saldrá otra cosa de moda. Mbarka M.

Cuando algo está de moda, las personas lo usamos como medio para pasar el rato, a mí personalmente me parece una tontería echarse un cubo de agua sobre la cabeza porque lo importante de ese challenge es contribuir donando para que se descubra un tratamiento. Héctor I.

Siempre que hay algo nuevo de moda en las redes sociales es una cosa sin sentido, igual es entretenido o divertido, pero eso no quita para que siga siendo una tontería. Daniela G.

A las personas les gustan las novedades, y cada youtuber tiene su propio modalidad;, por ejemplo la señora con la máscara de Chewbacca se ríe con una risa contagiosa, los insultos del caranchoa, la canción 'Pen Pineapple Apple Pen' lo nuevo que tiene es la extraña canción, el mannequin challenge que es quedarse parado en el tiempo. Son estas cosas las que hacen tan bueno al video y cada una tiene sus cosas. Pedro L.

Los videos más famosos son una bobada, es decir no tienen sentido. Sin embargo hay vídeos que te enseñan cosas, pero no les hacen ni caso. Óscar A.



Las cosas que suelen ser virales por internet es porque ven que la sociedad necesita que algo se ponga de “moda” para que la gente lo haga y se haga famoso el que lo ha puesto de moda. Ainhoa S.

La gente sube los vídeos en las redes sociales para que se pongan de moda y si lo ve gente famosa y lo imitan; el que lo creó o inventó gana mucho dinero. Suliman S.

No, porque si fuese tan común y tan carente de interés no llamaría tanto la atención de millones de personas que aparte de verlo, lo comparten con sus amigos hasta hacerlo viral. A todos nos hace gracia una caída o una broma de alguien, pero por respeto a esa persona nos intentamos comportar, sin embargo en la privacidad de tu casa tú puedes ver cualquier vídeo de personas a las que no conoces y reírte de ellos y comentarlo. Alejandro M.

No, porque todas estas modas como el maniquí challenger solamente duran un periodo de tiempo muy limitado. como muchos otros del ya pasado 2016 (bottle flip challenge o el pen an apple u otros muchos ) en este caso, quién se acuerda del tan famoso ice bucket challenge que iba contra el E.L.A. Desde mi punto de vista, esto son todo modas que pueden durar como mucho un mes y se quedan ahí sin que nadie se acuerde. Eneko A.

No, porque aunque se haya puesto de moda, no creo que diga ninguna palabra mal sonante, además es lo que está de moda. Eva T.