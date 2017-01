24/01/2017 a las 06:00

Yo creo que se le da importancia porque actualmente es lo que se ve y lo que está de moda. A lo mejor un día vas a clase y todo el mundo habla y comenta sobre todos los retos virales que hay. Aparte, hay ocasiones en las que estamos tan centrados en ver en nuestro teléfono, ordenador etc. ... para ver si hay algún reto nuevo que no nos centramos en nuestra tarea y demás. Una cosa que siempre pasa con este tipo de retos es que a lo mejor están de moda de uno a dos meses y luego ya no se llevan. Alguna vez sí que se pueden hacer para divertirse, pero sin pasarse. Naiara S. 1ºA

En mi opinión, creo que hacemos mucho caso a ese tipo de cosas sin importancia. Nos gusta repetirlas porque algunas dan gracia, o son pegadizas, pero deberíamos de atender más a otras cosas más importantes como las noticias. Creo que son una tontería que no deberíamos de escuchar. Izaskun B. 1ºB

En mi opinión creo que sí porque estamos muy enganchados a las nuevas tecnologías, redes sociales... en las que aparecen vídeos de ese tipo. Encima a nosotros nos gustan; además no son educativos y por eso yo creo que habría que mejorar eso. Esther V. 1ºB

Creo que se le da demasiada importancia a las tendencias de Internet pero que a la vez son una buena forma de pasar el rato dado que la mayoría de veces son interesantes o graciosas. Aunque se les da demasiada importancia incluso si no tienen sentido o no son demasiado interesantes. Además, la mayoría de personas que cuelgan vídeos, etc., acaban dándole importancia a lo que se ha hecho viral. Marta A. 1ºB

Yo creo que les prestamos demasiado interés a estos virales sin ninguna importancia haciendo que creen más tendencias absurdas. En vez de preocuparnos por las noticias verdaderamente importantes, solo nos preocupa si mi amigo ha subido el maneequin challenge que hicimos o a ver cuántas reproducciones tiene Caranchoa. Estos “fenómenos” también crean peleas entre amigos y pueden acabar en romper una relación simplemente por pensar que un viral es bueno o malo… En mi opinión deberíamos hacer poco caso a estas modas y que haya las justas. Leyre E. 1ºB

Yo creo que le damos demasiada importancia a los éxitos virales. Por ejemplo, antes se puso de moda llamar a alguien "cara anchoa". Hay gente que se toma las cosas muy en serio, por ejemplo, imagina que se pone de moda hacerse un tatuaje en la espalda; la mayoría de la gente se haría uno o varios solo porque está de moda. Diana M. 1ºB

Yo creo que sí, estos vídeos no son nada educativos y no enseñan nada constructivo o de provecho. Sin embargo, la gente los ve, les da a "like" y los apoya, las personas reclaman más vídeos de este tipo, y aunque los usuarios de Internet, los utiliza solo para pasar el rato, va cambiando su conducta poco a poco, volviendo a la gente cada vez más y más ignorante. Javier D. 1ºB

Para mí, este tipo de cosas sin sentido se ganan toda nuestra atención y si es verdad que pueden llegar a ser divertidas, pero hasta tal punto de que aparezcan en las noticias en lugar de cosas más serias, hace que le demos más importancia a las tonterías de los retos esos que a cosas relacionadas con el bullying, acoso, y cosas peores. Miguel M. 2ºA

En mi opinión, creo que le damos demasiada importancia a estas banalidades sin sentido. Las cuales, además no aportan nada bueno. A mucha gente este tipo de tonterías les parecen graciosas y anima cada vez a más personas a hacer este tipo de tonterías. Creo que deberíamos centrarnos más en cosas que sí que tienen importancia y no en estas. María V. 2ºA

Sí que le damos importancia, porque a veces hacen gracia y te diviertes, por lo que te gusta hacerlas con tus amig@s para pasar un buen rato. Ainara I. 2ºA

En mi opinión, la gente le da importancia a cosas que salen de moda, aunque no tengan sentido. Irantzu C. 2ºA

Sí que damos demasiada importancia a estas cosas o porque nos hacen gracia y lo hacemos también nosotros, o porque vemos que hay algún famoso o mucha gente que lo está haciendo y aunque no lo publiquemos como los demás lo hacemos en nuestras casas. Y creo que esas cosas son chorradas, pues si te parecen divertidas, las ves, pero no las haces, porque en los vídeos la gente está preparada y los que lo hacen como tontos pues luego les puede pasar algo por imitar a los demás sin saber las consecuencias. Nora M. 2ºA

En mi opinión la gente le da importancia a cosas que son muy absurdas y que las hacen nada más, porque están de moda para sentirse diferentes a los demás. David V. 2ºB

Yo creo que sí, ya que pasamos muchas horas en Internet vídeos de chorradas como esos vídeos virales de tonterías. Por muchas cosas importantes que puedas ver en la red, siempre vamos a ver tonterías que no nos hacen falta ver. Samuel V. 2ºB

Yo creo que sí, porque le damos mucha importancia y toda la gente hace lo mismo y ahora estamos enganchados a las redes sociales por lo que vemos muchos de estos vídeos y habría que mejorarlo. Miguel R. 2ºB

Yo creo que no deberíamos darles tanta importancia, ya que esa clase de vídeos no enseñan nada. La gente suele verlos para echarse unas risas, pero yo creo que no deberíamos hacer caso a algunos de ellos, pues algunos son peligrosos, cómo lo de tirarse desde lo alto a una piscina o lo de grabar en sitios muy altos... Sara N. 2ºB

Yo creo que sí, porque le dan mucha importancia a vídeos o cosas que suelen ser divertidas por Youtube o por el resto de Internet y luego los que han visto eso van diciendo a la gente que lo vean y no se dan cuentan de que lo que ven son chorradas. Iván M. 2ºB

Yo creo que los vídeos son cosas que quieren hacer y les sale mal y eso tiene más gracia. Para evitarlos no habría hacer caso a sus tonterías y así se darían cuenta de que no nos interesan sus idioteces. Iker S. 2ºB

Yo opino que sí es una banalidad, pues, no te enseña nada educativo, sino que son unas tonterías que te hacen reír y al final se te acaba quedando en la cabeza y luego vas por ahí cantándola o haciéndola cómo si fuese algo normal y no lo es. Madhú M. 2ºB

Yo creo que está bien porque es una manera de ganar dinero muy fácil y la gente se divierte viéndolos. Yo mismo suelo ver muchos porque me gustaría hacer cosas como por ejemplo, ir a algún sitio. Xabier G. 2ºB

Yo creo que sí, porque la gente se suele interesar por todo y más que nada en tonterías como el "Pen Pineapple Apple Pen". Y así es como todas las tonterías se hacen "famosas" por internet y las redes sociales, pero también por otra parte te ríes de la gente que hace ese tipo de tonterías. Noelia S. 2ºB

Yo creo que sí porque los vídeos banales han contribuido a que veamos con buenos ojos las tontadas que hay en la red, ya que ahora esas tontadas están siendo virales. En mi opinión creo que la gente intenta imitarlos, porque la naturaleza humana provoca que el ser humano haga las cosas chulas que ven. Eso provoca que la gente lo vea porque lo hayan visto sus amigos. Alex F. 2ºB

No sirven para nada porque no te aporta nada, pero a la gente les gustan esos vídeos porque les hacen gracia y hacen el bobo y la gente se entretiene. Además, yo pienso que, en vez de haber vídeos de gente cometiendo actos vandálicos, tiene que haber vídeos educativos, instructivos, que te enseñen algo. Raúl L. 2ºB

En mi opinión, la mayoría de fenómenos virales son chorradas y tienen mucho éxito comparado con otras actividades más exitosas. Jon M. 3º PMAR

A mí me parece que los vídeos virales captan la atención de la gente con tonterías, distrayéndoles y entreteniéndoles, haciéndoles perder el tiempo con cosas sin importancia, como por ejemplo el vídeo de la botella. Incluso han llegado a convertirse en noticia (en los telediarios), sustituyendo a sucesos graves e importantes como las guerras, atentados, la violencia de género, eventos deportivos, etc. Aritz E. 3º PMAR

Yo creo que sí, porque una vez que sale algo que se ponga de moda, lo tiene que hacer todo el mundo, y creo que le deberíamos dar menos importancia a cosas como estas, porque además de que perdemos el tiempo en ellas, no tienen nada bueno que aportarnos. Yessica V. 3º PMAR

Yo creo que se ganan nuestra atención ya que son vídeos sin sentido que hacen perder el tiempo, porque si ves un vídeo de ese tipo tú piensas que si lo consigue hacer alguien debe de ser muy fácil, entonces intentas repetir el contenido del vídeo y si no te sale, lo intentas hasta que consigues grabarlo. Por ejemplo, la banalidad de la botella, intentando ponerla de pie y subirlo a la red para que lo vea la gente. David T. 3º PMAR

Si, ya que creo que no tienen ningún fin más que entretener o matar el tiempo, aparte de que me parecen absurdos, como el de la botella, el de los bolígrafos, maniki challange… Creo que son retos estúpidos que todos hacemos como tontos. Lores G. 3º PMAR

En mi opinión, hay gente a la que le gusta estos tipos de vídeos, que les hace gracia, si darse cuenta de que estos no aportan, no enseñan, no son modelos a seguir, excepto si quieres hacer lo que todos hacen, para que no quedarte fuera de juego y poder decir que tú también lo has probado y comprobado, colgando la foto de la hazaña en alguna red social, a modo de testimonio oficial y público. ¡Toda una proeza! Andrés R. 3º PMAR

Yo creo que sí, porque esos vídeos son tonterías, pero hay gente que los ve y les gustan, luego esas personas hacen lo mismo por la calle para divertirse y sumarse así al grupo. Por suerte, no todos los que ven esos videoclips, los llamados youtubers, imitan esas ideas un poco absurdas, “no van donde va Vicente”. Otros, sin embargo, sí. Así es como esas tonterías se han extendido por el mundo, contribuyendo a que todos seamos un poco más tontos. Eloy R. 3º PMAR

Yo creo que la gente cuando sale una novedad de hacer una modalidad la gente se lo curra como el maniqui challeng y poner la botella de pie con el tapón y los videos virales son la moda y después se pasa y hay gente que pierde su vida para hacer un video para que la gente lo vea y tenga muchas visualizaciones. Jorge L. 3º PMAR

En mi opinión, la gente le da mucha importancia a cosas absurdas que no sirven para nada pero que las hacen porque están de moda. Iker B. 4ºA