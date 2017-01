El PPN pide explicaciones por la promoción del modelo D en la zona no vascófona

Actualizada 24/01/2017 a las 19:21

El portavoz de Educación del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha pedido la comparecencia del consejero José Luis Mendoza para que "dé explicaciones sobre la campaña de promoción elaborada por el Departamento de Educación en la que únicamente se promociona la red pública y el modelo D en la zona no vascófona".

A juicio del PPN, "nuevamente el Departamento de Educación muestra su verdadero interés, que no es otro que convertir la educación navarra en pública, laica y euskaldun, como tantas veces han reconocido los partidos nacionalistas vascos".

El parlamentario 'popular' ha afirmado que "la obligación del Departamento es ofrecer información sobre todos los modelos educativos, y sobre ambas redes, pública y concertada, puesto que ésta igualmente está sostenida con fondos públicos".

"Ya estamos desgraciadamente acostumbrados a que se menosprecie la red concertada, y los partidos del cuatripartito ya nos anunciaron que quieren que se revisen esos conciertos, pero promocionar sólo la red pública es un paso más en esta dirección", ha añadido.

Javier García ha considerado que "es también indignante que el consejero de Educación se gaste 56.000 euros en una campaña para informar sobre el modelo D en la zona no vascófona". "Los padres saben perfectamente qué es el modelo D y por mucho que desde el Gobierno de Navarra se quiera imponer a la fuerza su presencia en la zona no vascófona, lo cierto es que los padres son libres para escoger la educación que mejor consideren para sus hijos, y Educación no debería poner trabas a eso, o potenciar un modelo sobre otros", ha afirmado e el parlamentario del PPN.

Además, García ha criticado "el ninguneo al que Educación está sometiendo al PAI, lo que hace que esta campaña promocionando el euskera en lugar del inglés sea aún más tendenciosa".