Actualizada 24/01/2017 a las 18:28

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha asegurado en comisión parlamentaria que el nivel de transparencia de la Administración foral no ha disminuido respecto a 2014, sino que "se ha visto incrementado".

Beaumont ha cuestionado en ese sentido la metodología del estudio por el que Navarra figure en último lugar en el índice de transparencia de las comunidades autónomas, según un informe de la organización gubernamental Transparencia Internacional España (TIE).

Según ha recordado, la organización valora cada dos años el índice de transparencia a través de los datos que las comunidades publican en su web en relación a 80 indicadores. De esta forma, ha remarcado que solo se analizan esos 80 elementos, sin tener en cuenta la existencia de otros distintos.

"El análisis realizado no considera otras materias que, de igual manera, podrían servir para realizar un análisis de la transparencia", ha advertido la consejera, que ha añadido que "tampoco puede decirse que estos indicadores que quedan fuera sean menos ilustrativos o tengan menor consideración que los elegidos".

Beaumont, que no ha querido "desmerecer o restar importancia al informe", ha considerado que "no cabe concluir que una administración sea más o menos transparente que otra por el hecho de obtener más o menos valoración, ya que no se valoran todos los elementos".

Asimismo, ha remarcado que los índices obtenidos solo valoran "si la información referida está publicada o no está disponible", mientras que su calidad se evalúa "muy parcialmente".

"Transparencia no es la suma de 80 indicadores elegidos por una u otra institución, transparencia consiste en poner a disposición de la ciudadanía la información relativa a la gestión de lo público, de manera accesible y comprensible", ha reivindicado.

Como principal medida en materia de transparencia, la consejera ha subrayado la creación de la web 'Presupuestos Generales de Navarra' y ha anunciado que el primer trimestre de 2017 se pondrá en marcha una herramienta que permitirá al ciudadano solicitar información pública sin necesidad de la certificación electrónica.

El socialista Guzmán Garmendia se ha mostrado "absolutamente preocupado" y "desolado", tras calificar la intervención de la consejera como "muy grave", porque "pinta que todo va fenomenal y no pasa nada".

"El problema es mucho más profundo que el que entendíamos", ha alertado Garmendia, que ha lamentado que no se va a "hacer nada por mejorarlo". Así, ha calificado al Ejecutivo con un "cero en transparencia" y ha puesto de relevancia la "ignorancia total" del mismo en la materia.

El regionalista Sergio Sayas se ha manifestado "sorprendido" porque la consejera "ha tratado de travestir una realidad" y de negar que la comunidad es "la peor" en transparencia, cuando "hay datos que son objetivos y objetivables".

"La realidad lo que nos dice no es solo que somos los últimos, sino los que más puntos hemos perdido de 2014 a 2016, y no he visto ni un ápice de autocrítica por su parte", ha indicado.

De esta forma, ha considerado que el Gobierno "se autoengaña a sí mismo" y "a los demás".

El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha asegurado que "no se ha empeorado nada" respecto a 2014, sino que se ha mejorado en 10 puntos, casi un 10 %, pasando de una puntuación de 88 a 98 si se tienen en cuenta "los mismos datos evaluados en 2014" y "los mismos indicadores".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha reconocido que "hay mucho que mejorar", aunque ha pedido al socialista "un poco de humildad", y la popular Ana Beltrán ha puntualizado que el gobierno del cuatripartito ha supuesto "más oscurantismo, turbiedades y menos transparencia".

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha apostado por realizar una "valoración equilibrada" del informe, y ha pedido al Gobierno foral que continúe trabajando con los "máximos esfuerzos para seguir aumentando el nivel de transparencia".