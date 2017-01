Tebas: "LaLiga estudiará el caso y denunciará gritos contra el Sevilla"

Actualizada 23/01/2017 a las 16:50

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que este organismo estudiará la exhibición de una pancarta de apoyo a uno de los presuntos autores de una violación a una joven en Sanfemines y denunciará los gritos de una parte minoritaria de espectadores de Osasuna contra el Sevilla en el Sadar.

"No conozco esas pancartas. Lo que tengo del fin de semana son los gritos en el Sadar contra el Sevilla de una parte minoritaria que va a ser denunciado como siempre hacemos desde LaLiga, pero habrá que ver esa situación y nos informaremos", dijo.

Tebas, que recogió este lunes uno de los premios nacionales 2015 concedido a LaLiga4Sports, habló de su objetivo de erradicar todo tipo de violencia del fútbol y rechazó que el presidente del Sevilla, José Castro, esté a favor de los violentos como dijo el jugador del Real Madrid Sergio Ramos.

"Creo que Sergio Ramos en ese caso está equivocado. A lo mejor el matiz está en que algunos, como en este caso el presidente de LaLiga, exigimos más determinación en algunas cuestiones pero eso no quiere decir que Pepe Castro esté a favor de los violentos para nada, en absoluto. A lo mejor la estrategia que él defiende contra los violentos no es la misma que la mía o la de Sergio Ramos", añadió.

Cuestionado también por la reiterada exhibición de pancartas en el estadio de Riazor, denunciada por LaLiga y sancionada por Antiviolencia, Tebas aclaró que más que por los textos o las pancartas "en el caso de los Riazor Blues es porque tanto la Comisión Antiviolencia como LaLiga todavía es un grupo violento".

"A mi no me ha gustado el archivo de las pancartas y desconozco la resolución, pero no estamos contra un club o un grupo de aficionados, estamos intentando limpiar de violentos el fútbol español, tanto física como verbalmente", indicó antes de respaldar el cierre parcial de campos en caso de reincidencia por actos violentos.

Sobre las críticas reiteradas de algunos clubes, como ayer Osasuna, hacia los arbitrajes, Javier Tebas opinó que no es algo que "dañe la imagen de LaLiga" y que este año "es igual que siempre, pero la gente está más susceptible por la presión de las clasificaciones".

"Que exista crítica arbitral no me daña la imagen de la Liga. Me preocupa que haya en exceso y Osasuna está haciendo lo que han hecho muchos clubes. No deberían ser las cosas así, pero tampoco deberíamos sacar las cosas de quicio ni montar un incendio donde no lo hay", agregó.

El presidente de los clubes dijo también que desconoce el reglamento que la Federación de Fútbol (RFEF) ha mandado al Consejo Superior de Deportes (CSD), aunque "parece que tiene una carencia importante", y aseguró que el secretario de Estado -José Ramón Lete- "va a cumplir el estado de derecho".