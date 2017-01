Martínez responde a Esparza que Barkos es "radical" frente a lo "superficial" de UPN

23/01/2017 a las 13:35

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha respondido al líder de UPN, Javier Esparza, después de que el pasado viernes éste dijera que Uxue Barkos es "más radical" cada día que pasa, que "sí es cierto" que la presidenta, el Gobierno y Geroa Bai son radicales, algo que, según el diccionario, "significa perteneciente a la raíz, fundamental o esencial". Y ha dicho que "radical lo enfrentamos a superficial, que es lo que es Esparza y los anteriores gobiernos de UPN".



Koldo Martínez ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral para responder a las palabras de Esparza este viernes. El parlamentario de Geroa Bai ha señalado que, "según el diccionario de la RAE, radical quiere decir perteneciente a la raíz, fundamental o esencial, total o completo".



"Y sí, es cierto la presidenta, el Gobierno y Geroa Bai somos radicales, porque radical lo enfrentamos a superficial, que es lo que es Esparza y los gobiernos de UPN", ha continuado, para añadir que superficial "quiere decir perteneciente o relativo a la superficie, aparente, sin solidez ni sustancia, frívolo, sin fundamento".



Según ha expuesto Martínez, "otra acepción de radical es partidario de reformas extremas, extremoso, tajante, instransigente". "Y sí, lo vamos a ser como por ejemplo con el tema de la ciudad del transporte, que ha demostrado el modelo de gestión de UPN, en el que el Gobierno compraba el suelo y después venían las promotores privadas lo urbanizaban, lo vendían y sacaban pingües beneficios". "En las dos últimas décadas los promotores privados han ganado más 26 millones y todos nosotros hemos invertido 82 millones de euros", ha criticado, para añadir que "este es el modo contra el que vamos a actuar".



Por su parte, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha indicado, también en declaraciones tras la Mesa y Junta, que "el señor Martínez entenderá que en este caso hay una sentencia judicial, unos peritos y no pensará que el consejero de turno o el Gobierno es el que establece a qué precio tiene que salir el terreno".



"Supongo que en este Gobierno no fijará los precios de expropiación la presidenta, sino que lo harán los servicios técnicos y a partir de ahí si los jueces estiman otra cosa será de acuerdo con unos estudios económicos", ha dicho el regionalista, que ha añadido que "más le valdría dedicarse a solventar los problemas de esta Comunidad" y "poner orden en lo que han desmantelado, como el departamento de Educación". "Van a conseguir que los próximos tiempos ya no estemos a la cabeza en educación", ha indicado, para pedir que "no critiquen decisiones judiciales en las que el Gobierno poco tiene que ver".