22/01/2017 a las 06:00

Comenzó a ser taxidermista el día que más cerca estuvo de torear, aunque él no lo sabía todavía. Ocurrió cuando era un chaval y su prima le invitó a una becerrada en Almazán (Soria). Javier Celay (Pamplona, 1985) quiso guardar la cabeza de aquel animal y encargó que la disecaran. No le gustó. Aquel becerro no se parecía apenas al que había toreado. Unos cuantos años después, Celay tiene terminado un toro entero disecado, el primero de los tres