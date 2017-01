En un mundo en el que la tendencia social es vivir sin frustraciones y dificultades, donde el progreso humano y el poder controlan y ocultan realidades, como la de la muerte. Y nace rápido la pregunta: ¿Por qué se oculta la muerte? "¿Es positivo hablar sobre ella a los más jóvenes?" "Hablar sobre muerte es hablar de vida, además de una responsabilidad", reflexiona una psicóloga del Hospital de San Juan de Dios. Por ello hemos elaborado una serie de reportajes multimedia que se publicarán en varias entregas abordando esta realidad hoy tabú.

La primera entrega, que estará disponible esta noche en el Diario DN+ y mañana en el periódico y en la web, recoge testimonios a flor de piel desde la Unidad de Cuidados Paliativos de San Juan de Dios, en la que trabajadores, voluntarios y pacientes ingresados en esta unidad y en sus casas relatan sus experiencias y emociones conviviendo con la muerte en el día a día. Además, una familia describirá cómo está viviendo el duelo, dos días después de la muerte de un ser querido. Escucha aquí el testimonio de Claudio Calvo, médico en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios.