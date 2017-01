Actualizada 20/01/2017 a las 10:46

El senador navarro de Unidos Podemos Iñaki Bernal recurrirá la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que ha anulado el acto por el que se le concedió una excedencia para ocupar su escaño en la Cámara Alta y ha afirmado que va a pelear su postura "hasta el final". "Vamos a ir hasta Europa si hace falta", ha asegurado.

El TAN ha estimado el recurso que presentó UPN contra la excedencia concedida a Bernal al considerarla "contraria a derecho", según una información publicada este viernes por Diario de Navarra. Bernal trabajaba como educador social en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Ansoáin, Berriozar, Iza y Juslapeña como interino.

El senador navarro ha señalado que "no" se le ha comunicado oficialmente desde el TAN la resolución y ha afirmado que estaban esperando "a ver qué pasaba" y que la anulación de la excedencia "era una de las posibilidades". "Es curioso que lo tenga la prensa antes que los interesados", ha declarado.

En cualquier caso, ha asegurado que van a recurrir la decisión, ya que ven de "una lógica fundamental" que los empleados eventuales "tengamos derecho a la participación política". "Lo que ha recurrido UPN es justamente lo contrario, además de condenarnos a los eventuales a la precariedad, nos quiere prohibir que podamos participar políticamente, que es un derecho constitucional básico", ha argumentado.

Así, ha remarcado que van a pelear el tema de su excedencia "hasta el final" y ha destacado que irán a los tribunales europeos "si hace falta", teniendo en cuenta que "los informes, que dicen que sí era positiva la solicitud de servicios especiales" para el cargo de senador, están basados "en la directiva europea para no permitir discriminación".

Bernal ha señalado que van a estudiar y analizar la resolución y que pedirán la suspensión de la anulación "hasta que no se decida definitivamente en los tribunales".

"Con todos los letrados y juristas que me encuentro me dicen que es imposible que te puedan prohibir participar políticamente, habrá que ir hasta la justicia europea, pues iremos hasta el final, lo que no vamos a hacer es darle la razón a UPN que además de precarizarnos el empleo, intenta que no podamos participar en la vida política", ha aseverado.