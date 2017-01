Actualizada 20/01/2017 a las 14:20

La actualidad informativa de la semana se ha visto sacudida por el trágico suceso que se conocía el lunes del asesinato de la vecina de Burlada de 48 años Blanca Esther Marqués. Su pareja Francisco Javier Nieto, de 50 años, confesó el crimen a la Policía, y declaró que cometió el crimen y arrojó el cuerpo de la víctima al río Ulzama. Los bomberos de Navarra hallaron el cuerpo el jueves en el río Arga, en la zona del Puente del Vergel, y seis kilómetros más lejos de donde había sido arrojado al río.

En Diario de Navarra les contamos cómo una testigo declaró ante la policía y dio detalles que coincidían con la declaración del autor confeso. Esta testigo no acudió a la Policía Municipal de Pamplona hasta el domingo a las dos de la tarde. Allí contó lo que había visto, pero el agente que la recibió no lo tuvo en cuenta y no se actuó al respecto. La Jefatura del cuerpo ha abierto una investigación y ha pedido un informe sobre cómo se actuó ante la testigo, de cara a determinar si hubo responsabilidad del agente por una mala praxis.

Además, se han recogido las informaciones sobre las numerosas concentraciones de repulsa por el crimen que se han producido en Pamplona y Burlada.