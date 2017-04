Chivite pide que el Plan de Empleo "trascienda a partidos o sindicatos que no aportan"

Actualizada 20/01/2017 a las 13:57

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha pedido al Gobierno de Navarra que sea "valiente" en el trabajo por crear empleo y empleo de calidad y que "si tiene lastres en determinados socios de Gobierno y en determinados sindicatos, hay otras entidades y otros partidos que sí estamos por la labor de sumar y de dar agilidad a un tema tan crucial como el Plan de Empleo".

En rueda de prensa, Chivite ha manifestado su "preocupación" porque "no vemos avances en el Plan de Empleo cuatro meses después de que el Gobierno foral lo presentara". "No hay plazos, ni presupuestos, ni indicadores, ni participación", ha dicho, para defender que "el empleo merece ser un tema prioritario".

Ha insistido en que el Ejecutivo debe ser "valiente" porque "en esta Comunidad tenemos cerca de 40.000 desempleados" y debe "trascender a los partidos o sindicatos que no aportan". "Se tiene que poner las pilas pero ya y andan mareando la perdiz para no enfadar a unos u a otros, pero mientras no hace nada", ha criticado, para incidir que en este camino el Ejecutivo encontrará al PSN.

La dirigente socialista ha señalado que "hay unos socios de Gobierno que, esto de acordar con los sindicatos, no lo veo, y no tengo más que hablar de Bildu o de Podemos, no comparten el marco del Consejo de Diálogo Social y éste se puede modificar para que estén todos los sindicatos, pero es que hay sindicatos que no quieren estar".

Chivite ha dicho que por ejemplo en el Canal de Navarra el Gobierno "al final ha tenido que trascender a esos partidos que están en contra del Canal y han tenido que reconocer que es una estructura estratégica para nuestra Comunidad". "Lo mismo queremos que haga con el TAV y con el Plan de Empleo", ha aseverado, para censurar que "hay partidos y sindicatos que están por el no acordar".

DOCUMENTO "COJO"

La dirigente socialista ha señalado que el Plan de Empleo presentado por el Ejecutivo foral era un plan que "nacía cojo" ya que "no había habido participación, ni consenso con los agentes sociales ni en el marco del Consejo del Diálogo Social". "Además, el documento que el Gobierno nos presentó lo vimos inconexo, que tuviera un relato, con partes muy desarrolladas pero no vienen reflejadas ni novedades ni propuestas de calado para el estímulo de empleo en las empresas en general", ha dicho.

A su juicio, "en estos momentos tenemos un documento de corta y pega, inconexo, falto de una visión global del empleo, de la creación del empleo, de la evolución futura del mismo, de las necesidades, etc.". "Hechos es lo que no estamos viendo en el Gobierno de Navarra", ha criticado.

Chivite ha señalado así que el Plan de Empleo "debería estar ya concluido e incluso implementándose". "Ahora hacen falta medidas concretas, recursos para implementar esas medidas y anticiparse a lo que viene", ha comentado.

En otro orden de cosas, María Chivite también ha mostrado su "preocupación" por la calidad en el empleo. "La reforma laboral ha tenido un impacto muy negativo en la calidad del empleo y está demostrado que en aquellas empresas donde el diálogo social funciona, donde hay acuerdos han paliado en cierta medida las consecuencias negativas de la reforma laboral", ha expuesto.

Ha señalado que han presentado diferentes iniciativas en torno a este tema como "paliar el tema de la brecha salarial" y en el ámbito de la siniestralidad laboral. "Son necesarias además las políticas activas de empleo y hay un reto fundamental que es la vinculación de la formación con el mercado laboral", ha indicado.

Por su parte, la parlamentaria socialista Ainhoa Unzu ha explicado que su trabajo "se vuelca con el empleo y con lo que conlleve desarrollo económico" y ha señalado que van "a seguir dedicando a ello todos nuestros esfuerzos".