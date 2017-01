El Parlamento navarro insta a retirar las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato

Actualizada 19/01/2017 a las 12:02

El Parlamento de Navarra ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos, excepto el PPN que ha votado en contra y UPN que se ha abstenido, instar al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria y de Bachillerato.



La iniciativa, presentada por Podemos e I-E, ha sido defendida por la parlamentaria de esta última formación Marisa de Simón, quien ha subrayado la importancia de que el Parlamento foral se posicione a favor de la retirada de este Real Decreto.



De Simón ha cuestionado la imposición de "un sistema de pruebas segregadoras y excluyentes", que significan "una vuelta a la letra con la sangre entra", a un "modelo selectivo y clasista que expulsará a miles de jóvenes del sistema educativo sin cualificación alguna".



Ha justificado la presentación de esta moción argumentando que "no hay absolutamente nada solucionado" en estos momentos.

En este sentido ha dicho que hay un Real Decreto que deroga la disposición que hace referencia al calendario de implantación, por lo tanto lo que hace el PP es "dejar sin efecto la norma para el curso actual, nada más", a lo que ha añadido que "da la casualidad de que este curso las reválidas no iban a tener efecto académico que impidiera continuar los estudios".



En este contexto ha sostenido que lo que tiene que hacer el PP es derogar el Real Decreto y luego sentarse negociar. De Simón ha pedido el apoyo a su iniciativa porque "cuantos más seamos" mayor será la capacidad para que el PP no siga en esta línea.



En el turno a favor el parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha sostenido que el Real Decreto ha sido redactado "desde una posición de poder absoluto con el que no cuenta ahora" el Gobierno del PP, así como que perjudica a la enseñanza pública y a la concertada.



Por EH Bildu, Miren Aranoa ha reiterado su postura en contra de la LOMCE y todas sus consecuencias y ha resaltado en ese sentido el rechazo mayoritario de la comunidad educativa y la ciudadanía, al tiempo que ha defendido que los navarros deben decidir la normativa que quieren para regir su propio sistema educativo.



"Cuando las cosas no se resuelven hay que volver a insistir y esta cuestión no está resuelta", ha afirmado Tere Sáez (Podemos), quien ha considerado "inapazable" el debate sobre la educación que se quiere antes de plantear cómo se evalúa.



A favor también se ha posicionado el PSN, cuyo parlamentario Carlos Gimeno ha remarcado que no se puede hacer un Decreto ley con un Gobierno en funciones, tras lo que ha criticado al Gobierno foral, del que ha dicho que "ha freído a los alumnos navarros a pruebas".



En el turno en contra, aunque se han abstenido, Alberto Catalán (UPN) ha opinado que "la culpa de todos los males de la educación navarra no la tiene la LOMCE", tras lo que ha reconocido que no están a favor de "las reválidas impuestas", para a continuación cuestionar la actuación del Ejecutivo foral, que "no asistió" a reuniones en las que debía dejar clara la postura de Navarra.



"No es el momento" para esta iniciativa porque "se está trabajando en un pacto" ha manifestado el parlamentario del PPN Javier García, quien al igual que UPN ha criticado la "nefasta y pésima" gestión del Ejecutivo foral.