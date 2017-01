Apoyo emocional para las madres primerizas

Actualizada 18/01/2017 a las 22:19

La mujer llega a casa después de dar a luz. Con su bebé en brazos y el miedo en el cuerpo. "¿Lo sabré hacer bien?", piensa mientras se da cuenta de que no es la misma que antes. Está mucho más sensible, no sabe cómo se "apañará" con el pecho y la lactancia. Y, al mismo tiempo, no deja de recibir consejos del exterior. Su madre, su suegra, su hermana, sus amigas... Todas, con muy buena intención, opinan y le dicen qué tiene que hacer. "Se tiende a desprestigiar la