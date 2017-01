Actualizada 18/01/2017 a las 12:57

Unos 2.000 hombres en Navarra recurren cada día a la prostitución, que se "nutre en gran medida de mafias y de trata", según un informe de Médicos del Mundo, que pide "luchar, erradicar y eliminar las demandas de sexo en situaciones de desigualdad".



"El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen en condiciones de libertad y posiblemente la mayoría en situación de trata", ha advertido Javier Cañada, que ha comparecido en una sesión de trabajo en el Parlamento junto a Amelia Tiganus para explicar las conclusiones del informe 'La realidad de las mujeres en situación de prostitución en Navarra a través de sus ojos'.



Cañada ha apelado al sexo masculino y ha defendido que los hombres "tenemos que tomar partido, como en todas las situaciones de violencia machista". En este sentido, ha señalado que, "desde los pequeños círculos hasta los mayores, se debe empezar a estigmatizar al 'putero' y no como se ha hecho siempre estigmatizar" a la prostituta.



"Hay que empezar en nuestros pequeños círculos, poco a poco, todos podemos hacer algo por nuestra parte y empezar un papel en activo, dejar de justificar, esto tiene que desaparecer ya como hemos hecho en otras cosas", ha reivindicado, para remarcar que "el consumidor debería saber que lo que está consumiendo igual es una persona esclavizada".



Por su parte, Amelia Tiganus se ha referido a los anuncios de prostitución, que son "marketing" para "fomentar el deseo de que los hombres consuman prostitución o para que no hagan nada más que pensar en tener sexo".



Ha lamentado que España es "el mayor consumidor de prostitución de Europa, que mueve 5 millones de euros al día" y ha subrayado que "todo ese dinero que se mueve no está en manos de las mujeres".



Además, ha asegurado que "muchísimas de las mujeres víctimas de trata no se reconocen como tal, ya que "ellas no tienen ese concepto, no saben lo que es eso porque les han hecho creer que es algo que ella ha elegido o le han hecho sentirse culpable y responsable de su situación".