Mendoza: "Si se eliminaran las tasas de reposición, se analizaría qué OPE convocar"

Actualizada 18/01/2017 a las 16:01

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, ha manifestado que en caso de suprimirse la tasa de reposición en servicios básicos como educación o sanidad, el Ejecutivo foral "analizaría" qué ofertas públicas de empleo se podrían convocar tanto en Educación como en otros departamentos.



Mendoza ha indicado que "las tasas de reposición vienen desde el Gobierno de Zapatero y se publican con la ley de Presupuestos del Estado". "Hasta que no haya ley de Presupuestos no sabremos la tasa de reposición y no podremos aprobar una OPE desde el Gobierno de Navarra", ha dicho.



Ha añadido que "hicimos una propuesta al Ministerio de Educación para que se pudiera hacer por vía de real decreto, pero no hemos obtenido respuesta".



En cualquier caso, Mendoza ha señalado que en el mes de septiembre de este año su departamento convocará las 14 plazas de inspección. "Estas plazas están fijas y no dependen de la tasa de reposición", ha expuesto.



Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que "no conocemos una resolución firme" sobre la supresión de las tasas de reposición, y que "todo apunta a que sí sobre todo en lo que tiene que ver en servicios más básicos como salud, educación".