Chrysallis destaca que la transexualidad infantil "no es ninguna enfermedad"

Actualizada 18/01/2017 a las 14:02

La asociación Chrysallis ha destacado que la transexualidad infantil "no es ninguna enfermedad o trastorno sino un hecho más de la diversidad humana" y ha pedido "desterrar de una vez por todas expresiones como niños en cuerpos equivocados".

Representantes de Chrysallis, junto a miembros de la asociación Kattalingorri, que agrupa a colectivos LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), han comparecido este miércoles en el Parlamento foral, a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, para exponer el trabajo que están realizando en el ámbito de los derechos de menores transexuales.

La asociación Chrysallis aglutina a 16 familias con menores en situación de transexualidad en la Comunidad foral, a las que se suman las 23 familias asociadas en Euskadi, un total de 39. "Hemos pasado de 2 a 16 familias en Navarra en poco más de un año", ha detallado Carlos Echenique, en representación de la entidad.

Según ha indicado, "el crecimiento viene siendo de una o dos familias al mes prácticamente desde que la asociación se constituyó en el año 2015", unos datos que ha valorado de forma "positiva", ya que, según ha dicho, "el rápido crecimiento es un claro indicador de que la información está llegando a hogares con menores que sufren y necesitan que sus padres les escuchen".

Echenique ha remarcado que la transexualidad "no es ninguna enfermedad o trastorno sino un hecho más de la diversidad humana". "Esto no es algo que se elige o se desea, no es una opción, estos procesos mentales no los determinan los genitales, por más que en la mayoría de las veces quien nace con testículos y pene vaya a sentirse hombre y quien nace con vulva vaya a sentirse mujer", ha relatado.

En este sentido, ha demandado "desterrar de una vez por todas expresiones como niños en cuerpos equivocados o cambio de sexo" y también ha solicitado que no se utilice el argumento de que "la naturaleza les juega una mala pasada", puesto que "en todo caso es la sociedad quien les cuestiona y les impide ser quienes realmente son".

Pese a ello, Carlos Echenique ha puesto en valor que el escenario ahora de la transexualidad infantil es "diferente" y ha destacado que hay motivos para ser "optimista", ya que se están dando pasos a nivel institucional.

ATAQUES A LA CAMPAÑA

También se ha referido a la campaña de visibilización de la transexualidad en menores que Chrysallis puso en marcha durante la semana pasada en las redes sociales y con la colocación de carteles en los que se leía 'hay niñas con pene y niños con vulva' en las paradas de autobús y metro de las tres capitales vascas y en Pamplona. Una campaña que "tristemente" en la Comunidad foral hubo que retirarla por "excesivo gasto de limpieza ante los ataques en forma de pintada de la que fue objeto".

No obstante, se ha mostrado "satisfecho" de la puesta en marcha de esta campaña, ya que "hemos trabajado mucho para sacarla adelante" y "se hablado de transexualidad infantil más que nunca". Además, ha resaltado que "se empieza a hablar con conocimiento de causa y con compresión de esta realidad".

Por tu parte, Xabier Sánchez, de Kattalingorri, ha reivindicado que se necesita "un área LGTB y unas infraestructuras sólidas". "Necesitamos un recurso, podría llamarse un instituto sexológico, una instancia que pudiera soportar todo lo que acontece en la vida de las personas trans y LG para que puedan ser acompañadas y asistidas correctamente".

"Navarra tiene unas posibilidades y características como comunidad que podría realizar acciones muy progresistas y modernas y podría ser referencia y modelo a nivel estatal o mundial como, por ejemplo, incorporando la asignatura de educación sexual en los centros educativos", ha planteado.

También ha tomado la palabra en la sesión Judith Aramburu, una mujer transexual, que ha comentado que para ella todo hubiera sido más fácil "si desde pequeña hubiera sabido que esta realidad existe, que entra dentro de la diversidad y que no hay nada de malo en ello".

"A menudo tengo que sufrir miradas, que me traten en masculino, es necesario que la sociedad interiorice que hay niños con vulva y niñas con pene y que muchos luchamos para que se nos acepte en la sociedad. Nadie debe cuestionar nuestro ser", ha reivindicado.

APOYO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos parlamentarios, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha lamentado los ataques contra la campaña puesta en marcha por Chrysallis, "una campaña de información con unos dibujos que son de un inocente absoluto". En su opinión, los ataques demuestran que "en nuestra sociedad todavía hay personas o grupos que no aceptan la diversidad humana".

En representación de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha felicitado a la asociación por la campaña para dar a conocer la realidad de los menores transexuales y ha rechazado "los intentos de censura por parte de élites ultracatólicas y determinados sectores". Ha apostado así por "esforzarnos en conseguir que todas las personas transexuales puedan desarrollarse plenamente".

También Tere Sáez, parlamentaria de Podemos, ha felicitado a Chrysallis por la campaña que "ha sido muy buena y ha creado un debate", una campaña que "tendrían que hacer las instituciones, que es a quien nos corresponde". Además, ha defendido que "las personas podamos vivir sin que nadie nos tenga que determinar cómo, y vivir con cierta libertad y felicidad".

Por su parte, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha trasladado a los miembros de Chrysallis y Kattalingorri que pueden contar con la coalición en todas sus reivindicaciones y también les ha expresado el apoyo en "todo el trabajo que haya que hacer para respetar todos los derechos de las personas transexuales".

Por parte de UPN, Iñaki Iriarte ha condenado las pintadas contra la campaña de la asociación, si bien ha considerado que en la misma se ofrecía "una visión simplista", cuando "es una cuestión todo menos sencilla". A su juicio, "en lugar de incidir en el mensaje de la sencillez, se podría haber incidido en los mensajes de la tolerancia y el respeto para evitar la estigmatización de personas por su razón sexual".

Finalmente, Nuria Medina ha calificado de "desagradable" que la campaña de Chrysallis "se haya puesto en boca de todos no tanto para conocer esa realidad, sino por determinados grupos intransigentes". Ha condenado los ataques y ha lamentado que "se ha perdido una oportunidad de visibilizar una realidad, integrarla e interiorizarla".