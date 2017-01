17/01/2017 a las 06:00

Las conductas violentas no se deberían permitir nunca y mucho menos en los deportes. Los deportes los practican y los ven casi todo el mundo, sobre todo gente joven y deberían ser un ejemplo de respeto, educación, participación… Ángela M.

Las conductas violentas creadas por los aficionados del fútbol suelen llegar a ser muy graves y acabar en disputa; por eso en estos casos se podrían hacer muchos más controles como: registrar a las personas que van a ver los partidos, poner en cada hilera de grada un policía en cada esquina, no dejar entrar cosas peligrosas… Así la gente, al estar controlada, tendría más respeto y no sería tan violenta. Elsa A.

Hace dos años hubo una revuelta entre dos equipos y los de un equipo se cruzaron con uno de los ultras del otro equipo y lo tiraron a un río por un puente, él se agarró al puente, pero no pudo hacer nada y murió en el acto. Ismael Ay.

En los partidos siempre va a haber emoción y esta se puede transmitir en rabia por ver a tu equipo perder y también, como estamos viendo estas semanas, los árbitros están protagonizando las polémicas arbitrales y eso puede llevar a una pelea por favorecer o perjudicar a un equipo. En conclusión, yo creo que sí deben poner más seguridad en los campos de fútbol. Alejandro M.

Hay jugadores, árbitros o incluso padres o aficionados del equipo que insultan y hasta pegan. Es una falta de respeto importante y hay que tomar medidas. Pienso que no hay que tomarnos tan mal esto, pues al fin y al cabo es una tontería. Paula S.

Es una gravísima falta de respeto, insultar o agredir, a las personas. Todos podemos ser de un equipo o de otro, puede ser que no nos guste ese equipo, pero... ¿hace falta ofender a las personas por esa razón? Somos humanos y perfectamente tenemos que saber que todos nos merecemos un respeto… Paula M.

La gente se enfada mucho con los árbitros porque pitan mal y la gente les insulta y también pasa con las personas del otro equipo y eso puede acabar en peleas; entonces la policía podría estar allí para que la gente no insulte a nadie. Nora R.

Actualmente hay muchas peleas tanto de padres de ambos equipos porque algunos se piensan que sus hijos son los mejores y que llevan la razón aunque no la tengan. También hay muchas peleas con algunos de los asistentes a partidos de primera, segunda y tercera división. Insultan a los jugadores del equipo contrario, insultan al árbitro y algunas veces llegan a pegarse entre ellos. Lorea R.

El deporte simplemente es para divertirnos y pasar un rato bueno con los amigos, tanto si pierdes como si ganas. Pero no peleando unos contra otros porque le ha dado en la mano, porque me ha agarrado de la camiseta… Maite S.

Es un simple deporte como cualquier otro, por ejemplo, en el baloncesto no hay peleas. Esto se debe a que al ser tan popular, hay más equipos o más aficionados o incluso más bandas y ello ocasiona las peleas, ya que si no hubiera tanta popularidad en este deporte no habría peleas. Pachi L.

Solo es un deporte y se trata de jugar y de respetar al contrario; yo creo que hay que plantearse que no ocurran más desgracias así. Jesús A.

Es un deporte en el que se supone que se respeta tanto al que gana como al que pierde y en el que la violencia no está permitida. Es cierto que todos los que jugamos o vemos fútbol nos hemos insultado entre nosotros por ser de otro equipo y reprochamos al árbitro acciones, incluido yo. Alguien que pega o incluso asesina por esto, no es un buen hincha del deporte más practicado mundialmente. Diego E.

Solamente es un juego deportivo, por tanto no hace falta pelearse por sus hijos porque no es necesario para que los hijos no queden mal. Iker P.

En el deporte hay que pasarlo bien y no hay que ir matándose por todo. Si te gusta un equipo, pues bien, pero no hay tomárselo todo tan a pecho. Nacho V.

Mucha gente que va a divertirse a ver cualquier deporte podría salir perjudicado por algún atentado o algo parecido. Judith R.

Los deportes son para divertirse y pasar un buen rato; si ganas, genial y si pierdes, no pasa nada; ya ganarás otro día, que solo es un juego, aunque mucha gente piense que les vaya la vida con eso. Leyre M.

En el deporte cada persona tendrá una opinión diferente y por eso no tiene que haber ninguna pelea. Cada persona es libre de pensar lo que quiera. El deporte está para divertirse y disfrutarlo, no para pelearse por las opiniones de los demás. Lucía N.

Si no, nadie se divertiría y en vez de un deporte, sería una guerra. Israel G.

No es normal que un juego dinámico y cuya función es entretenernos, acabe siendo una masacre. La gente no entiende el sentido del respeto. Por muy fan que seas del otro equipo, siguen siendo personas como tú, o sea, que hay que tratarlas con el mismo respeto y lo mismo ellas a ti, ya que sino, ¿qué mundo va a ser este? Si ya discutimos simplemente por un deporte, ¿que pasará cuando haya problemas más gordos? Delia Ch.

En un juego tan popular y divertido se falta al respeto y por una persona que se cabree, si alguien pega, insulta… no debería jugar más. César G.

El deporte está creado para divertirse y no para que haya inútiles disputas sobre quién es el mejor jugador, equipo, etc. Además, ¿por qué pelearse si ninguno va a ceder en ese tipo de discusiones? Nunca queremos asumir la realidad en este tipo de cosas, porque creemos que nuestra dignidad y la de nuestro equipo está en juego y eso no es cierto. Nora S.

No es divertido cuando ves un partido de fútbol o tenis que por fallar un tiro o simplemente porque el contrincante haya marcado un punto o gol se empiecen a pegar, lo divertido del deporte es practicarlo y disfrutar aunque el equipo contrario vaya ganando. Se deben tomar más medidas o precauciones en este tipo de conductas; una sanción o eliminación directa, según sea el grado de gravedad del asunto, tomar una medida u otra pero siempre hay que enseñar que lo que se hace esta mal. Laia A.

Los partidos de fútbol son para jugar y que los jugadores se diviertan. Luis D.

Por mi parte, el deporte es para disfrutar, para trabajar, para compartirlo en grupo, para reír y para celebrar, pero no para pelear entre ellos y demostrar lo deportistas que son deberían ser más pasivos y aceptar que han perdido o han hecho algo mal y si se burlan de ti porque has perdido, aguantarse un poco, pero si has ganado, no deben burlarse del que ha perdido. Santiago G.

Los deportes son para estar en buena forma, no para discutir o pelearse. Cuando haya ese tipo de peleas, es mejor que el árbitro realice expulsiones para que no se agrande el problema. Y así todos saldrán satisfechos. Pero también es verdad, que hay que asumir las derrotas y las victorias. Leticia G.

Un partido es un juego para disfrutar, tanto para los que participan como para los que lo observan y, como siempre va a ver alguna pelea, debería haber más seguridad en cada zona. Ainhoa S.

Hoy en día están habiendo muchas peleas causadas por la rivalidad, creada por la presión de los aficionados hacia el equipo. Muchas de las peleas y disputas son hacia los árbitros ya que son quienes determinan si está mal esa jugada o no. Y eso no se puede tolerar, hay que tener más deportividad. Antonia S.

Hoy en día sigue habiendo agresiones en el deporte... eso es vergonzoso, ya que el deporte es para entretenerte y estar en forma. Un ejemplo de agresiones son los antiguos Barça contra Madrid; no había un partido en el que no se peleaban. Aunque este tema ya está más tranquilo. Yo creo que deberían poner expulsiones directas de ese equipo en el que ha hecho esa agresión, así seguro que no habrá ningún tipo de incidentes. David H.

A menudo hay peleas, por ejemplo, en el fútbol cuando un equipo pierde y el otro gana, la afición del equipo que ha ganado se burla del equipo que ha perdido y a veces se crean conflictos de esta forma. Eso no debe ser así, si un equipo pierde, se le da la enhorabuena al equipo contrario y asimilas que has perdido; si todo el mundo hacemos eso, evitaremos peleas o conflictos. Andoni G.

La mayoría de la violencia deportiva proviene del fútbol, que este deporte consiste en disfrutar. Muchas de estos conflictos los generan los padres de los jugadores o los seguidores del equipo. Como en todos los sitios, hay gente que no sabe perder y se enfada. Tienen que poner más seguridad, sobre todo en los campos de fútbol. Héctor T.

A día de hoy la afición se pica muchísimo más con los contrarios por ganar y se crea mal ambiente, eso perjudica a los pocos que quieren disfrutar de un buen partido. También crea conflicto con los jugadores del banquillo que insultan a los jugadores contrarios y acaban arreglándolo con “jarabe de palo”. Samuel T.

Hoy en día hay muchas peleas por deportes y creo que esto no tendría que pasar porque aunque los deportes se tomen en serio, también es para pasar un buen rato y estar en forma Eva. T

El deporte, está hecho para divertirse y disfrutar. Alguien, se puede tomar mal que pierda su equipo, pero no hace falta empezar a pelear con el contrario. Esto no solo pasa en el fútbol, hay otros deportes en que pasa lo mismo y no hacemos caso. Iker G.

En las noticias se ha publicado que ha habido grandes problemas por algunos padres que se pelean porque sus hijos han ganado o perdido un partido. Yo he visto peleas en los partidos de fútbol y no entiendo el porqué, ya que es un juego y su finalidad es divertirse. Marina A.

Si no se tomaran medidas, la gente cada vez que perdiera su equipo, pegaría a a los otros. Por ejemplo, cuando jugaba en mi otro equipo, a veces me enfadaba mucho cuando perdíamos, pero había que tener deportividad y cuando acababa el partido nos dábamos la mano como buenos deportistas. Sí que es verdad que en algunas fases del partido te enfadas hasta tal punto que tienes ganas de pegar al que te ha hecho la falta, pero en esos momentos te tienes que contener y no perder los nervios. Si no eres capaz de calmarte y decides pegarle, el árbitro tendrá que optar por echarte del partido. Héctor I.

No hace mucho, vi una noticia en la tele, que en un partido de alevines (11-12 años), los padres habían salido a agredir al árbitro por simplemente pitar una falta en contra. Esto, hablando únicamente de fútbol. Creo que se deberían tomar unas medidas respecto a esto e intentar encontrar una solución a estos problemas que pueden llegar a provocar la muerte. No solo en los partidos de niños pequeños, sino tan bien en los de primera, segunda o tercera división. Paz G.

Cuando los hinchas de dos equipos diferentes se pegan porque uno pierda, a mí no me parece normal porque eso no es deportividad, algunos partidos se perderán y otros se ganarán. Cuando se pierde, da mucho coraje, pero hay que aguantarse porque siempre no vamos a ganar. También, si un jugador le insulta al otro no se tienen que pegar. A mí, un día, un jugador del otro equipo me dijo que éramos muy malos y que íbamos a perder, sin haber empezado el partido. Al final les ganamos y en vez de reírme de él, le di la mano y luego me respondió que habíamos tenido mucha suerte, entonces yo me fui con mi equipo y no me metí en líos. Es lo que deberíamos hacer todos y todos, contentos. Entonces no se tendrían que tomar ninguna medida, ni multar, ni expulsiones ni nada. Óscar A.

Hoy en día sigue habiendo agresiones en el deporte, y siempre es contra el árbitro, porque a veces el árbitro pita faltas que no son, o a veces no las ve y eso siempre acaba perjudicando al jugador, en el campo de fútbol las decisiones las toma el árbitro y no deberíamos quejarnos contra él, y además se deberían tomar medidas para eso, porque si no, en varios años nos quedaremos sin fútbol y sin deporte. Suliman S.

En algunos casos hay padres y un público agresivo que solo piensa en ganar, pero la gente no piensa en disfrutar del partido. Mbarka M.

Mucha gente va a ver cómo su equipo gana, pero no a verlo perder, así que cuando su equipo pierde, la gente se enfada y se pone a insultar a los del otro equipo. Y no sólo es gente muy unida a su equipo, somos todos, porque yo reconozco que cuando jugó mi equipo y perdió el partido más importante, nos pusimos todos a insultar al árbitro. Irene D.

Mucha gente va a ver a un equipo, luego al ver que su equipo no ha ganado, va a pegar a los del equipo rival y eso siempre tiene problemas y luego los demás ven eso y hacen lo mismo con los demás. Sidy C.

Los deportes son más que unos juegos para divertirnos y vale la pena luchar para ganar. Ecram S.

Algún día va a pasar algo que nadie se puede esperar, y eso que va pasar va a llegar a más y más hasta que pase algo tremendamente fuerte. Matías S.