Yo creo que sí tienen que tomar medidas porque se están dando muchos casos debido a la violencia de los aficionados, jugadores y árbitros. Se debería tener más control de todo eso. Esther V. 1ºB

Creo que habría que tomar medidas contra la violencia deportiva, como por ejemplo poner más seguridad en los campos de fútbol, para que no les pase nada o que los árbitros tomen más medidas contra la violencia. Izaskun B. 1ºB

En mi opinión hay mucha violencia en el deporte, sobre todo en el fútbol. Da igual que estés en un partido de una final de Champions como si estás en un partido amistoso en un pueblo, siempre se oyen insultos principalmente hacia los árbitros. Chavales de 15 años diciendo hijo de p*** o despreciando a los árbitros femeninos. Creo que se debería sancionar a todas aquellas personas que insulten y falten el respeto de otras maneras, con multas cada vez mayores, porque si no se hace seguiremos con insultos y violencia y la gente no recapacitará. Leyre E. 1ºB

Sí, yo creo que si se tiene que meter más medidas contra las conductas violentas de los deportes porque en algunos estadios las aficiones se pasan un montón con los árbitros o contra los jugadores contrarios que juegan los de su equipo. Unai R. 1ºB

Sí, ya que hay personas que comienzan a insultar a los árbitros, e incluso llegan a pegar a los jugadores; también hay casos de aficionados que llegan a causar daños graves a deportistas y/o otros espectadores. Diana M. 1ºB

Sí, opino que hay mucha violencia, pero que no se hace nada para solucionarlo. El fútbol es un negocio que mueve millones; al imponer ciertas reglas y medidas, el fútbol perdería un montón de dinero, al tener tanta fuerza y tanto poder, por lo que los que manejan este deporte no consentirán que pase. Javier D. 1ºB

Yo opino que sí, porque a pesar de las medidas que ya hay, sigue habiendo disputas en diversos campos deportivos, pero nadie hace nada para solucionarlo, como la disputa que tuvo Pique con un árbitro el pasado domingo. Rubén C. 1ºB

Yo opino que sí, porque, aunque tengas ira por dentro porque estás perdiendo o una ilusión de que estás ganando, no significa que le tengas que insultar a los contrincantes o al árbitro. Debería de haber un poco más de cordialidad, pues al fin y al cabo es un deporte, no es "el fin" como a muchos les parece. Madhú M. 2ºB

Yo creo que sí, porque el deporte es para disfrutarlo y no para ver violencia porque el deporte es una forma de entretenimiento y disfrute no para provocar conflictos entre los deportistas ni entre los seguidores. Iván M. 2ºB

Deberían tomar alguna medida para ello, debido a todos los conflictos, como lo que pasó con Piqué y un árbitro. Tendríamos que respetar a cada aficionado, pues cada uno anima a su equipo y no debería ser una forma de discutir, sino de pasar un buen rato. Sara N. 2ºB

Yo creo que no porque los jugadores deben saber que no se tienen que meter en una tangana para no tener problemas. Además, ya son demasiado maduritos para saber esto y deben pensar antes de actuar, para algo tienen la cabeza. Pablo V. 2ºB

Yo creo que sí se deberían tomar medidas en algunos aspectos, por ejemplo, algunos jugadores se pasan mucho con los árbitros insultando e incluso pegando puñetazos. A esos jugadores no les tendrían que dejar jugar más al fútbol. Pero también algunos jugadores respetan a los árbitros, tal y como se debería hacer. Samuel V. 2ºB

Yo creo sí, debido a que es un deporte para disfrutar y jugar juntos no para discutir ni provocar conflictos. Hace mucho tiempo el fútbol era una forma de mantener a la gente unida. Deberíamos tomar ejemplo de nuestros antecesores. Francisco J. 2ºB

Yo creo que deberían evitar que haya peleas en el fútbol y sancionar a los jugadores sin sueldo y sin jugar durante toda la temporada. Así se lo pensarían dos veces antes de meterse en una tangana. Cuando los ultras se pelean entre los ultras de varios equipos, lo que tendrían que hacer sería que los metieran en la cárcel y no dejarlos acercarse a menos de 500 metros de un estadio de fútbol. Alex F. 2ºB

Sí, yo creo que sí se tienen que aplicar medidas contra las actitudes rebeldes de jugadores y aficionados contra árbitros Multitud de veces ha habido heridos por estos altercados sin sentido. Iker S. 2ºB

Yo creo que no, porque lo que pasa en el campo se queda en el campo. Yo sólo sacaría “roja” y no tomaría medidas disciplinarias. Xabier G. 2ºB

Yo creo que sí porque algunos jugadores en algunos aspectos se pasan mucho con los árbitros y también se pelean mucho y consiste en divertirse, pasártelo bien y pasar un buen rato con los amigos y conocidos. Miguel R. 2ºB

No, no creo que exista ninguna. Lores G. 3º PMAR

Sí, yo creo que si se tiene que aplicar más medidas contra las conductas violentas en los deportes. Por ejemplo, en el caso del fútbol, en algunos estadios las aficiones se pasan un montón con los árbitros o contra los jugadores contrarios. Para solucionar esto, si hubiera una bronca, se podría suspender directamente el partido y sancionarlos al club expulsando al equipo de liga. Jorge L. 3º PMAR

En mi opinión, sí deberían tomarse más medidas contra la violencia en los deportes, ya que las competiciones deportivas a menudo causan enfrentamientos entre los aficionados de los distintos equipos, violencia en forma de golpes, disputas e insultos. En algunas ocasiones, algunas personas aprovechan el clamor popular para liberar estrés, frustración, etc., manifestando rabia enmascarada detrás de un deporte. Seguramente, en solitario no mostrarían esa actitud hacia el contrario, porque no se atreverían ni se sentirían impulsados y protegidos por el grupo al que pertenecen. Pero, ¿cómo acudir a un evento deportivo en solitario? La verdad, no se me ocurre ninguna solución práctica, más allá de la conciencia individual de que es un espectáculo, un entretenimiento en el que solo cabe admirar las destrezas de los deportistas. Andrés R. 3º PMAR

Yo creo que no, porque, aunque cambiaran la normativa, seguiría habiendo conductas violentas en el deporte contra árbitros y entre jugadores. Creo que tendrían que ser más pacíficos entre ellos porque el deporte es una afición y una forma de pasártelo bien y no discutir. Los árbitros deberían aplicar medidas, sin dejar ver sus referencias; la seguridad también podría mejorarse: en las gradas los aficionados deberían estar más vigilados, aunque ya hayan pasado los controles de seguridad en la entrada. Jon M. 3º PMAR

Yo creo que sí se deberían tomar más medidas y aplicarlas tanto a los jugadores como a los aficionados. A causa de las escasas medidas existentes, hoy en día llegan hasta los golpes e incluso hasta la muerte. Yessica V. 3º PMAR

Yo creo que no, porque si pusieran más medidas de conducta antiviolencia, eso parecería un campo de guerra, ya que no se podría ir a ver el deporte que te gustara. Por ejemplo, ya existe la norma de que en muchos acontecimientos deportivos, te revisan todo lo que lleves, porque si hay una bronca entre aficionados pueden acabar las cosas muy mal y se podría llegar a las manos. Creo que está bien y que ya es suficiente. David T. 3º PMAR