Barkos insiste en la necesidad de renovar el Convenio Económico

Actualizada 17/01/2017 a las 22:22

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha comentado este martes con el ministro de Hacienda y Administraciones Territoriales, Cristóbal Montoro, la situación de la Ley del Convenio Económico y ha insistido en la necesidad de renovar el pacto.

La presidenta ha desvelado tras la Conferencia de Presidentes que ha tenido oportunidad de hablar tanto con Montoro como con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el Convenio Económico establecido entre Navarra y el Estado.

Este pacto determina la cantidad que la comunidad foral paga anualmente al Estado por las competencias que éste ejerce en la comunidad foral. Se trata de una cifra que está sin actualizar desde el año 2014 y sobre la que, todavía, no hay acuerdo.

Barkos ha explicado que durante la Conferencia de Presidentes no ha tomado partido en el capítulo relacionado con la financiación económica porque Navarra mantiene una relación bilateral con el Estado en esta materia, por su régimen fiscal propio. Por esto, ha dicho que lo necesario para la comunidad es "reanudar" las negociaciones con el Gobierno para la actualización del quinquenio 2015-2019.

"Tenemos que retomar el acuerdo", ha insistido Uxue, al tiempo que ha explicado que el pasado mes de diciembre desde Navarra se señaló la falta de un acuerdo debido a la interinidad del Gobierno. Por esto, la comunidad decidió aportar la cantidad relativa a la última cifra acordada, 60 millones de euros, un número que, según ha dicho la presidenta, es "provisional".

Por parte del Estado, se acusó al Gobierno de Navarra de "incumplir" la Ley del Convenio Económico con este último pago. Además, el Ejecutivo Central cifró entre 90 y 100 millones la cantidad que Navarra "adeuda" al Estado. "Nuestra cifra es provisional, al igual que lo es la propuesta por el Ministerio", ha remachado la presidenta.

Según Barkos, cuando se realizó la aportación de 60 millones se pretendía "acercarse todo lo posible a la cifra del acuerdo" con "la mayor sensatez", sin embargo, ha dicho que ha trasladado el ministro la "vocación de llegar a un acuerdo" y de "aportar el términos de solidaridad y responsabilidad" por las cargas que no se asumen por la comunidad foral. Finalmente, la presidenta se ha mostrado convencida de que "se llegará a un acuerdo" con el Estado "como siempre ha pasado".

"INCUMPLIMIENTO" DEL AMEJORAMIENTO NAVARRO

Barkos ha saludado la celebración de la Conferencia de Presidentes porque, según ha dicho, esta reunión ha permitido "debatir desde la óptica de las comunidades autónomas" diferentes asuntos "de urgencia" que componen la realidad de las preocupaciones en la acción política.

Sin embargo, ha destacado que "no se puede dejar de mirar" el debate que es importante en cada comunidad. En este sentido, ha reivindicado que en Navarra "siguen sin cumplirse, después de varios lustros, el Amejoramiento del Fuero".

Sobre las ausencias de los presidentes de Cataluña y el País Vasco en la Conferencia porque éstos solicitan un trato bilateral con el Estado, Barkos ha pedido que no se compare esta situación con la de Navarra, que tiene un trato directo en algunas materias. "No creo que sean las mismas razones por las que ellos no han estado y en ningún caso voy a criticar una decisión legítima que han llevado a cabo dos presidentes", ha aseverado.

Preguntada por la armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, la presidenta de Navarra ha aclarado que ella "no" se ha opuesto a tal propuesta, pero que solo ha señalado dos "presupuestos básicos": el primero "que en esta materia de política fiscal es necesario acompañar la solidaridad de responsabilidad", y en segundo lugar debe existir "observanza y respeto el derecho diferencial".