El cuatripartito, abierto a cambios en la ley de la oficina anticorrupción

Actualizada 16/01/2017 a las 13:05

El cuatripartito ha defendido, tras el informe del Consejo de Navarra sobre la proposición de ley foral de creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, que está abierto a trabajar los cambios en la ponencia creada para trabajar esta iniciativa en el Parlamento, mientras que UPN y PSN han pedido que se hagan las cosas "bien".

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado que el informe dice que "hay cuestiones que pueden generar un conflicto de constitucionalidad" y ante ello "caben dos actitudes, o intentar corregirlo o no hacer caso, que se presente el recurso de inconstitucionalidad y luego quejarse de que se ataca el autogobierno". "Espero que impere el sentido común y se intente corregir la proposición de ley", ha comentado.



Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha señalado que el informe del Consejo de Navarra dice que la proposición de ley "no entra en colisión" con las funciones de otras instituciones y "sugiere algunas mejoras". "Estamos contentos y seguros; y esperábamos que así fuera el dictamen del Consejo", ha dicho, para indicar que la ponencia "tendrá en cuenta las recomendaciones del Consejo de Navarra".



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que "el informe, salvo en un punto, deja reconocida la legalidad del proyecto". "Es una aportación interesante que se va a llevar a la ponencia, que en general pone de manifiesto que la adscripción de un órgano de estas características al Parlamento ya se está produciendo en otras Comunidades como en Valencia o Cataluña". A su juicio, el informe "no suscita ninguna cuestión de ilegalidad".



Por su parte, la portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha considerado que el informe es "muy exhaustivo y muy oportuno para trabajarlo en la ponencia". "Me quedo, más que con las posibles cuestiones de inconstitucionalidad totalmente solventables, con que no colisiona la normativa con la protección de datos ni con las competencias de la Cámara de Comptos", ha dicho, para añadir que "no hay problema de adecuación a las leyes". "Este organismo va a coordinar, complementar y reforzar los ya existentes", ha expuesto.

La socialista María Chivite ha manifestado que "menos mal que se pidió el informe al Consejo de Navarra", que "detalla las deficiencias de esta iniciativa legislativa". "Este hacer del cuatripartito de mandar a los grupos a presentar leyes hace que vengan sin informes y con deficiencias", ha dicho, para indicar que apoyan la creación de la oficina de buenas prácticas pero "hagámoslo bien".

Ana Beltrán, del PPN, ha defendido que se creara la ponencia en esta materia y ha señalado que el informe "deja clara la posibilidad de tener puntos contrarios a la Constitución", lo que demuestra que era "un informe necesario". "La oficina puede tener su razón de ser, pero nosotros nunca lo vemos claro porque ya existe la Cámara de Comptos. Es un brindis al sol", ha opinado porque "ya hay mecanismos en esta Comunidad para estas funciones".



El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha manifestado que el informe del Consejo de Navarra "no cuestiona la oficina anticorrupción sino que hace unas observaciones para delimitar bien el ámbito de actuación con otras instituciones que ya existen". "Es un informe positivo que aporta en positivo para que la ponencia ahora lo tenga en cuenta para trabajar", ha dicho, para señalar que están "abiertos" a hacer los cambios que sean necesarios para "hacer la mejor ley".