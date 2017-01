Consejos ante la ola de frío prevista para esta semana en Navarra

Actualizada 16/01/2017 a las 16:21

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, antes las bajas temperaturas previstas para esta semana, aconseja evitar en lo posible salir a la calle, sobre todo a personas mayores o con enfermedades crónicas, así como hacer ejercicio físico intenso en el exterior.



Si es preciso salir y sobre todo, si hay mucho viento, se aconseja permanecer en el exterior el mínimo tiempo posible y utilizar prendas de abrigo resistentes al viento y la humedad, prestando especial atención a la cabeza, cuello, pies y manos.



También se recomienda permanecer seco, ya que la ropa mojada enfría el cuerpo rápidamente, así como extremar la precaución en caso de hielo en las calles para evitar caídas, por lo que se aconseja utilizar calzado antideslizante.



En casa, no obstante, se recomienda no estar sentado mucho tiempo y hacer algo de actividad física, ya que ayuda a combatir el frío. Para mantener el calor, hay que evitar las corrientes de aire y pérdidas de calor por puertas y ventanas, y cerrar las habitaciones que no se utilicen.



Es preciso asimismo extremar la precaución con las estufas para evitar riesgos de incendio y de intoxicación, comprobando que funcionen bien.



Si no se dispone de un buen sistema de calefacción, se recomienda utilizar ropa térmica, y de lana, teniendo en cuenta que es preferible vestir varias capas de ropa fina que una sola gruesa, ya que permiten formar cámaras de aire aislante.



En cuanto a la alimentación, conviene hacer comidas calientes que aporten energía y proporcionen calor, como legumbres o sopa de pasta, pero manteniendo el resto de alimentos, como verduras, frutas, pan o cereales, leche, pescado, carne y huevos.



Una taza de bebida caliente durante el día y antes de acostarse, ayuda a mantener la temperatura corporal. No es recomendable el alcohol ya que hace que el cuerpo pierda calor.



Por su parte, el Servicio de Protección Civil ofrece también recomendaciones a los conductores y a la ciudadanía en general ante posibles inundaciones.



Así, aconseja viajar de día, emplear preferentemente carreteras principales y autovías, detener el vehículo y señalizarlo si se tienen problemas de visibilidad, y no estacionarlo en cauces secos ni en la orilla de ríos para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua. Tampoco se debe permanecer cerca de puentes, ya que estos pueden caer.



Será necesario abandonar el coche y dirigirse a zonas más altas si el agua empieza a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si el agua está por encima del eje o llega más arriba de la rodilla al cruzar una corriente, o si el coche empieza a flotar y a ser arrastrado. Si se encuentran dificultades para abrir la puerta del vehículo, es aconsejable salir por la ventanilla sin pérdida de tiempo.



Si se ha de atravesar un charco grande de agua, se debe avanzar muy despacio con una velocidad corta para evitar que el agua salpique el motor y se pare.



Después de haber cruzado la balsa se debe comprobar varias veces que los frenos del vehículo funcionan bien. No se debe cruzar nunca un lugar inundado en automóvil, ni ningún río, arroyo o zona inundada.



Protección Civil aconseja también prestar atención a los movimientos de tierra, socavones, sumideros, cables de conducción eléctrica y, en general, a todos los objetos caídos como ramas de árboles.



En cuanto a la ciudadanía en general, se recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, no atravesar pasos inundados ni intentar cruzar cauces de ríos, retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que pudieran ser arrastrados por el agua, cerrar puertas y ventanas sin que quede ningún hueco por donde pueda entra el agua, y retirar el coche del garaje si se encuentra en una zona inundable.



Si el agua entra en la vivienda, es necesario desconectar el interruptor general de la electricidad y colocar los animales domésticos, los alimentos, los documentos importantes, los objetos de valor y, sobre todo, los productos peligrosos en lugares altos y protegidos.



En caso de que lo indiquen los servicios públicos, será necesario evacuar la vivienda lo antes posible.