Actualizada 16/01/2017 a las 12:26

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha manifestado que no están ni favor ni en contra de la decisión del Gobierno de Navarra de apostar por llevar agua a la Ribera a través del Canal de Navarra por una tubería subterránea, algo que van a "estudiar", y ha añadido que "no estamos de acuerdo con que si el Gobierno tiene un planteamiento ya, en primer lugar se lo vaya a transmitir al Estado y no a sus socios".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, Araiz ha manifestado que lo que ha presentado el Gobierno foral para llevar agua a la Ribera "no responde exactamente al planteamiento del acuerdo programático".

Ha señalado que han recibido información del Gobierno, pero que han pedido "información complementaria" porque "se plantean seis alternativas y queremos conocer en profundidad por qué se desestiman otras alternativas". "Estamos estudiando y en función de todo tomaremos una posición", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu ha manifestado que quieren conocer la financiación de este proyecto, "cómo se va a llevar adelante, qué compromisos va a tener el Estado, qué supone respecto de la posible privatización del agua... ".

"No estamos de acuerdo con que si el Gobierno tiene un planteamiento ya, en primer lugar se lo vaya a transmitir al Estado y no a sus socios, a los grupos que estamos apoyando todos los días la acción de Gobierno, y no tengamos la deferencia de conocer la totalidad de por qué se elige esta alternativa en un tema tan fundamental como el económico", ha señalado.

A su juicio, "cualquier elección de una alternativa debe realizarse con proceso participativo más amplio que el que se plantea".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha defendido el "firme compromiso" del Gobierno foral por llevar agua de calidad a la Ribera, con un "estudio serio, potente" y ha señalado que este Gobierno "no ha hecho más que estudiar las distintas alternativas".

"El objetivo es llevar agua de calidad a la Ribera y a precio razonable, algo que el proyecto inicial de UPN no podía hacer", ha expuesto Martínez, quien ha manifestado la "satisfacción" por el estudio.

"La campaña que a lo largo de este año ha hecho la oposición ha sido de marketing político y poco tenía que ver con las necesidades de los agricultores, suponía un agua de un precio intolerable e hipotecaba a la sociedad navarra y al sector agricultura de la Ribera", ha indicado, para añadir que la propuesta de la tubería soterrada "disminuirá el precio de la obra un 40 por ciento".

Martínez ha explicado que "estos estudios se van a presentar al Estado" porque ambos gobiernos participan con un 40-60 por ciento en Canasa, y preguntado por si espera tener a los socios de Gobierno al lado en este tema, ha dicho que espera que sí y que "se decanten por esta solución". "Las decisiones las toma el Gobierno de Navarra junto al Gobierno central y el Gobierno de Navarra de forma participativa junto con los regantes", ha expuesto.

UPN: "BIENVENIDA A LA RECTIFICACIÓN"

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha dado la "bienvenida" al Ejecutivo foral a la "rectificación" en este tema. "Hay que ver si su socio preferente le deje seguir adelante", ha dicho, para añadir que "ahí ha quedado la amenaza de Bildu y ahora habrá que ver si el Gobierno sigue con la rectificación o si va a hacer caso a su socio preferente".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha señalado que desde su grupo quieren "seguir estudiando" la propuesta del Ejecutivo en este tema y "también las descartadas". Tras señalar que es "pronto" para pronunciarse, ha defendido que "llegue agua de calidad a la Ribera y con el menor coste medioambiental y económico posible".