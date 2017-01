Actualizada 15/01/2017 a las 17:14

El nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra (JSN), Carlos Mena, ha apelado a "un futuro de progreso para Navarra que sea el de las oportunidades para la juventud".

Mena fue elegido en el cargo el pasado mes de diciembre en un proceso de primarias que sólo contó con su candidatura. El X Congreso de las Juventudes Socialistas de Navarra (JSN), que se ha celebrado este fin de semana en Pamplona, ha ratificado su elección y la de su Comisión Ejecutiva con el apoyo de 23 de los 24 delegados (95,8%) y una abstención. También han sido renovadas la mesa del Comité Nacional de JSN, el comité de Garantías Estatutarias, la lista del Comité Federal de JSE y la lista del Comité Regional de JSN, todas ellas por unanimidad.

En su intervención en el acto de clausura del congreso, Mena ha afirmado que "las soluciones a los problemas que hoy tiene la juventud navarra solo pueden provenir desde la izquierda, problemas como un mercado laboral hostil con alto paro entre los jóvenes y mucha precariedad, con brecha salarial y menos derechos".

Igualmente, ha abogado por una "educación laica, científica, democrática, gratuita y de calidad y una enseñanza pública con recursos y becas para generar igualdad de oportunidades" así como por una FP que "responda mejor a la realidad social y laboral".

El secretario general de JSN ha destacado la importancia de la I+d+i como "eje del nuevo modelo productivo necesario". También se ha referido a la libertad sexual, a la prevención y la información, y la integración de la diversidad, "porque así es la sociedad".

Carlos Mena ha asegurado que las JSN "seguirán trabajando por una sociedad en convivencia desde principios de igualdad en la diversidad" pero también "territorial", por lo que ha apostado por "avanzar hacia un federalismo integrador y respetuoso con la pluralidad".

En relación con la organización, se ha propuesto como reto "la proximidad y cercanía para poder responder mejor a los problemas de la juventud" y ha destacado como "pilares" de la formación "ser abiertos, activos, dinámicos, transparentes y progresistas".

Ha reconocido que el proyecto socialdemócrata "no atraviesa por sus mejores momentos pero que es necesario" y ha afirmado que "sólo desde la unidad el proyecto socialista se convertirá de nuevo en un proyecto de amplias mayorías, transformador, integrador y alternativo a un liberalismo precarizador".

A la clausura ha asistido el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Nino Torres, ha llamado a las Juventudes Socialistas ha "volcarse" en la ponencia política que se debatirá en el Congreso del PSOE del mes de junio y que será "la hoja de ruta que ofrecemos a los ciudadanos para dar solución a sus problemas colectivos". "Nunca vamos a estar en un debate de nombres pero si en el debate de las ideas", ha agregado.

CHIVITE DESTACA LA "SINTONÍA" ENTRE LAS JUVENTUDES Y EL PSN

En el acto ha intervenido la secretaria general del PSN, María Chivite, que ha resaltado la "sintonía en los planteamientos" del PSN y JSN. La socialista ha marcado el empleo, el desarrollo económico, la salud, la educación, la dependencia, las políticas sociales, la transparencia, la igualdad y la convivencia como ejes de la actuación política de ambas organizaciones frente "al debate identitario" que "no es lo que soluciona los problemas de la gente".

Chivite ha asegurado que "tiene más mérito ahora pertenecer al PSOE porque ahora, cuando estamos viviendo momentos difíciles, es cuando se necesita a las personas valientes, y vosotros lo sois". Asimismo ha animado a los afiliados de JSN a que sean "autocríticos" porque "es mejorar y hacer y ejercicio de honestidad". "Si podemos hacerlo mejor es nuestra obligación hacerlo mejor, porque el conformismo nunca debe ser una opción".

La líder de los socialista navarros ha manifestado que el PSN "está a vuestra disposición para todo" y ha esperado que la colaboración entre ambas organizaciones "no se quede sólo en la labor del grupo parlamentario" sino también en los ayuntamientos "para hacer un partido más fuerte".

En este sentido, ha llamado a las JSN a "trabajar en un proyecto de vocación social, porque somos un partido de mayorías y nuestra razón de ser es atender los problemas y plantear soluciones". "No tenemos que vivir en las expectativas inalcanzables que plantean otros partidos", ha continuado Chivite que ha indicado que "la utopía vende porque impacta, pero nosotros no tenemos que engañar a nadie". "Nuestra manera de hacer política no es frustrar expectativas sino hacer planteamientos reales y alejarnos de la política del impacto grandilocuente e imposible, porque es la que está condenada al fracaso", ha aseverado.