Aranburu: "Navarra va a pelear su convenio pero con la ley en la mano"

Actualizada 14/01/2017 a las 11:40

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha asegurado que en el proceso que comienza la próxima semana para negociar la actualización del Convenio Económico de la Comunidad foral con el Estado, Navarra "va a pelear, por supuesto, pero con la ley en la mano".



En una entrevista Aranburu ha repasado las circunstancias en las que la Comunidad foral llega a esta negociación, que deberá marcar la aportación de Navarra al Estado por los servicios en los que no tiene competencias para el quinquenio 2015-19, un período en el que la Hacienda foral considera que tendrá que pagar mucho menos que lo pactado para el anterior.



El retraso en el inicio de esta negociación, debido en principio a la interinidad del Gobierno de Mariano Rajoy, ha hecho que en 2015 y 16 -a los que afectarán de forma retroactiva las nuevas cifras que se pacten- Navarra haya pagado de forma provisional según el cálculo de los años anteriores, algo que Aranburu rechazó en el último pago del pasado año al acogerse a uno de los artículos del convenio.



Con esta diferencia de cálculo de 90 millones menos, en un gesto que "a lo mejor" ha acelerado la cita para comenzar a negociar la próxima semana, llegará el consejero navarro a un momento "interesante", según reconoce tras insistir en su "preocupación e insistencia" en iniciar los trabajos técnicos para zanjar un acuerdo que además evite que "Navarra siga pagando de más".



Bajo el brazo lleva un "informe razonado que dice que tenemos que pagar otras cantidades", tras aplicar las fórmulas que establece el Convenio Económico, que consiste en calcular qué parte debe aportar Navarra al sostenimiento de las cargas generales del Estado y qué parte debe compensar el Estado por la recaudación en imposición indirecta que corresponde a la Comunidad pero cobra España.



Pese a ser un proceso "laborioso" por la necesidad de contrastar datos, es algo técnico y aritmético, aunque no obvia que en esta negociación "se mezclan muchas cosas, también de tipo político".



Por ello, asegura Aramburu que Navarra acudirá a negociar con la intención de "defender la posición y los intereses" de la Comunidad foral, un espíritu que no niega que no tuvieran sus predecesores, y reconoce que al representar a un Gobierno sostenido por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, "no sé si habrá más resistencia" por parte del Ejecutivo del PP.



"Yo soy optimista, quizá el ministerio quiera ir arreglando otros asuntos como el de la financiación autonómica o el concierto con la CAV, y puede que no le interese mantener un pequeño problema con una comunidad que somos la sesentava parte del Estado", ha subrayado.



En cualquier caso, el consejero asegura que su prioridad es el cierre del acuerdo para el pago de este quinquenio, aunque avanza que le gustaría finalizar la legislatura con reformas en el propio Convenio Económico, que data de 1990, incluyendo "sistemas que diesen más seguridad y evitasen estas oscilaciones que tanto perjudican a Navarra".



"De momento no lo vamos a plantear", advierte, aunque es sincero al avanzar: "Me gustaría que terminara la legislatura con un escenario un poco más actualizado del convenio, que podría ir de la mano del estudio que a nivel estatal se está haciendo de la financiación autonómica".



Sobre este asunto, en el que Navarra no entra por tener un régimen de financiación "totalmente al margen por distinto", Aranburu reconoce que el Estado "está preocupado, porque está funcionando muy mal" este sistema común.



Al respecto, ha defendido "la bondad del sistema de convenio económico, incluso porque tiene elementos que podrían beneficiar también a las Comunidades Autónomas" como el concepto de solidaridad, aunque ha reconocido que no es su intención proponer "extender automáticamente el sistema" a todas las Comunidades, lo que supondría "una complicación".



"Lo que nosotros tenemos hace 175 años no se improvisa en unos meses", reconoce para, sin embargo, advertir que, por contra, "si gestionamos mal las cosas, perdemos nosotros. Nadie viene a salvarnos nada", señala sobre la situación de otras comunidades.



Desde algunas de ellas en muchas ocasiones se critica el sistema navarro como "privilegio", una acusación que en buena parte se debe al "fracaso" que ha sufrido el sistema de financiación de las comunidades de régimen común.



"No somos privilegiados precisamente por el riesgo unilateral que asumimos. Tenemos que enfrentarnos a nuestros ciudadanos y empresas y recaudar nuestros propios impuestos, y con ese dinero pagar nuestras competencias, la parte del Estado y el plus de solidaridad" con el resto de autonomías, advierte.



Y a veces no compensa económicamente: "La soberanía a veces tiene esas cosas, que a lo mejor sale más cara. No necesariamente te ahorras dinero, pero si gestionas bien las cosas y lo haces con inmediatez y cercanía, a la larga favorece a los ciudadanos", defiende.



Como ejemplo, ha recordado que los navarros han pagado el 1,6% de los 3.000 kilómetros del TAV que hay en funcionamiento en España desde 1992, pero el Gobierno estatal no ha pagado los 50 kilómetros de esta vía que en Navarra "deberían estar en activo", aunque están sin conexiones ni funcionamiento y han sido pagados por la Comunidad foral con un adelanto de 45 millones al Estado.