Las víctimas del terrorismo hacen en Pamplona un llamamiento a la unidad

Actualizada 13/01/2017 a las 15:31

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha llamado a la "unidad" para "conseguir que la convivencia democrática y la libertad sea una realidad de todos y cada uno de los ciudadanos" y ha asegurado que las víctimas "no se van a callar" y seguirán trabajando "hasta conseguir que el relato de la verdad se imponga en la sociedad".



Asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo se han reunido este viernes en Pamplona para celebrar uno de sus encuentros periódicos de trabajo, en el que han abordado el plan de actuación de la fundación para el año 2017.



Tras la reunión, han realizado una ofrenda floral ante el monumento a las víctimas del terrorismo, en la plaza Baluarte, acto que ha reunido a representantes institucionales y de distintas formaciones políticas de la Comunidad foral, además de a víctimas y ciudadanos que se han sumado al homenaje.



Han estado presentes en el acto la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Ejecutivo foral, Ana Ollo, y el director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar, además de la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba.



También han asistido al homenaje a las víctimas del terrorismo el presidente de UPN, Javier Esparza, el vicepresidente de la Cámara foral y parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde, el presidente de la comisión gestora del PPN, Pablo Zalba, además de otros cargos políticos.



Mari Mar Blanco, presidenta de la fundación, junto a los vicepresidentes de la misma, Ángeles Pedraza y Tomás Caballero, han depositado un centro de flores junto al monumento a las víctimas. Tras la ofrenda floral, los congregados han guardado un minuto de silencio, que ha culminado con un caluroso aplauso.



La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha agradecido la presencia de "todas y cada una de las víctimas y de los representantes de la sociedad civil" que les han acompañado en "este homenaje de dignidad, que hace mención y recuerdo a todas y cada una de las víctimas del terrorismo".



En declaraciones a los periodistas, Blanco ha destacado que "hoy es un día importante para que las víctimas del terrorismo, los representantes de cada una de las asociaciones y fundaciones a nivel nacional, estemos hoy aquí mostrando un mensaje de unidad y, sobre todo, mostrando nuestro mensaje reivindicativo que no es otro que el de verdad, memoria, dignidad y justicia".



Un mensaje, ha remarcado, que cobra más importancia si cabe "cuando mañana vamos a tener otra vez en las calles de Bilbao una marcha en favor de quienes han sido condenados por actos terroristas, no por ser presos vascos, ni ser presos políticos".



"Va a ser una marcha en la defensa de los derechos de quienes han sido condenados por cometer actos terroristas, eso quiero dejarlo muy claro, porque sé que mañana allí se va a gritar que son presos vascos y que son presos políticos, cuando son personas condenadas por atentar contra vidas de seres inocentes", ha subrayado.

CRITICA QUE SE PRETENDA HACER "BORRÓN Y CUENTA NUEVA"



Asimismo, la presidenta de la Fundación ha lamentado que en estos momentos, en los que se acaban de cumplir cinco años del fin de la violencia de ETA, "tenemos diferentes instituciones, representantes y diferentes gobiernos que pretenden hacer un borrón y cuenta nueva, pretenden ocultar la cara de los que verdaderamente hemos padecido el azote de terrorismo, como somos las víctimas, y quieren dejar solamente la imagen y la defensa de los derechos de una parte, de quienes han provocado tanto daño y tanto dolor".



Ante ello, ha querido dejar claro que las víctimas del terrorismo "no nos vamos a callar, no vamos a permitirlo por mucho que intenten hacernos invisibles" y ha asegurado que "vamos a estar allá donde tengamos que estar y vamos a alzar la voz defendiendo nuestros derechos, esos derechos de verdad, memoria, dignidad y justicia".



"Estaremos donde tengamos que estar hasta que consigamos el relato de la verdad, el relato de lo que verdaderamente ha ocurrido durante casi 50 años en este gran país como es España, y en particular en el País Vasco y Navarra, que no ha sido otra cosa que la imposición de una ideología totalitaria, a través de la persecución, de la coacción, de la amenaza, de las bombas y del tiro en la nuca", ha aseverado.



En este sentido, ha remarcado que "aquí no ha existido ningún tipo de conflicto, no ha existido bandos enfrentados, no han sido asesinados porque previamente hubieran participado en un bando asesinando a otras personas, todo lo contrario, el único mal que hicieron fue defender su propia libertad y defender la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos".



Por lo tanto, ha garantizado que "seguiremos trabajando hasta conseguir que el relato de la verdad se imponga en la sociedad y se imponga también en los colegios". "Tenemos que seguir trabajando frente a esa educación en el odio, tenemos que evitar también con nuestro discurso y nuestra verdad la radicalización de nuestros jóvenes", ha reivindicado.



Igualmente, ha destacado que "tenemos que seguir trabajando, y así lo queremos hacer las víctimas, en favor de esa convivencia, en esa convivencia democrática, en ese espacio en el que nos dejen vivir en libertad, nos dejen vivir en paz y que nos dejen expresarnos como ciudadanos libres que somos".

CRÍTICAS LA AGRESIÓN A GUARDIAS CIVILES EN ALSASUA



En este punto, Mari Bar Blanco ha defendido que "no podemos permitir que las personas sean amenazadas, sean coaccionadas, sean insultadas y sean humilladas como desgraciadamente le ha ocurrido a dos guardias civiles y a sus parejas simplemente por defender su libertad, realizar un trabajo que encima lo que pretendían era garantizar la seguridad y la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, incluso también de aquellos que pretendían expulsarlos".



"Eso es lo que tenemos que trabajar entre todos, no solamente las víctimas, necesitamos el apoyo de la sociedad civil y también necesitamos el apoyo de las instituciones y de los diferentes representantes. Esta es una labor que nos corresponde a todos", ha expuesto.