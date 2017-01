La OPE de Secundaria de 2017 se aprobará cuando se sepa la tasa de reposición

Actualizada 12/01/2017 a las 12:27

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, ha asegurado que la intención del Ejecutivo es aprobar la OPE de Secundaria de 2017 "tan pronto como se conozca la tasa de reposición".



Según ha señalado, de acuerdo con los plazos establecidos, la oferta pública de empleo debería aprobarse a finales de este mes para a continuación convocar las oposiciones de cara al principio del verano. Más allá de estas fechas para aprobar la OPE, ha remarcado, "sería imposible convocar oposiciones" este año.



Mendoza ha recordado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que las plazas concretas de la OPE no se fijarán hasta conocer la tasa de reposición que establezca el Estado y ha recordado que Educación ya dio a conocer las especialidades que se sacarán en la oferta.



El consejero ha destacado que las ofertas públicas de empleo y las oposiciones de personal docente a lo largo de la legislatura es "uno de los compromisos de este Gobierno" y ha explicado que, "respetando la alternancia entre etapas educativas", en 2017 corresponde a la Enseñanza Secundaria.



En este sentido, ha subrayado que "no se convocan oposiciones desde el año 2016", lo que, según ha dicho, "ha generado una importante cantidad de vacantes disponibles para ser cubiertas".



En cuanto a las especialidades definidas para la OPE, el consejero ha asegurado que se han tenido en cuenta "las necesidades actuales de plantilla" y el "efecto llamada".



El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha reprochado a Mendoza que el departamento de Educación "sigue siendo la casa de los líos", ya que "no hay día que no salga en los medios, pero siempre para mal". "No sabemos si es por negligencia, torpeza o incapacidad, por las tres cosas, o intencionadamente para defender una postura sectaria", ha argumentado.



Ha criticado Catalán que la OPE de Secundaria para 2017 viene "tarde y mal" y ha remarcado que mientras "otras comunidades han agrupado las plazas a 2018, este consejero hace oídos sordos".