Actualizada 12/01/2017 a las 10:30

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha expresado su "respeto" al Parlamento vasco, "cámara soberana", para debatir las iniciativas que consideren allí los grupos parlamentarios y ha afirmado que lo que le "preocupa" son los 45 millones que adeuda el Estado a Navarra por el tren de alta velocidad, el Convenio Económico Navarra-Estado, o los recursos contra varias leyes navarras en el Tribunal Constitucional que obligan por ejemplo a Navarra a "asumir legislación básica" en el copago farmacéutico.



Así se ha pronunciado Barkos en el pleno del Parlamento foral en respuesta a sendas preguntas de UPN y PPN sobre una iniciativa de EH Bildu en el Parlamento vasco para pedir que el 3 de diciembre se celebre el Día de Euskadi, coincidiendo la celebración del Día de Navarra.



Barkos ha manifestado que la posición del Gobierno foral "con respecto a los procedimientos que se producen en cámaras soberanas en el ejercicio de los elementos más básicos de la democracia parlamentaria es de respeto".



La jefa del Ejecutivo ha indicado que la pregunta hace referencia a "un trámite de una Cámara ajena a esta". "Yo lo miro con respeto. Los resultados me pueden gustar más o menos, y en función de los resultados de ese trámite y lo que tenga que ver con Navarra responderemos los grupos parlamentarios aquí presentes", ha indicado.



En todo caso, Barkos ha dicho que si el Parlamento de Navarra solicitar al Gobierno foral "algún tipo de actuación" por este asunto, "se llevará perfectamente a cabo".



El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha advertido de que este tema no le hace "ninguna gracia y a miles de navarros tampoco". "Lo que se está planteando en el Parlamento vasco es una agresión a Navarra, nos duele y lo decimos. Somos la primera fuerza de Navarra y estamos en contra. EH Bildu es la tercera y está a favor. Y lo que quiero saber es dónde está Barkos", ha dicho.



Además, el parlamentario regionalista ha afirmado que esta iniciativa en el Parlamento vasco es "una provocación más" y se ha preguntado si "alguien se cree que es casualidad que EH Bildu proponga que el 3 de diciembre sea el Día de Euskadi". "Tiene un objetivo político. Es una decisión política", ha indicado, y ha afirmado que "todas las decisiones del Gobierno de Navarra van en la dirección de que Navarra deje de ser Navarra y se incorpore a Euskadi". "Dígale a EH Bildu que deje de tocar las narices ya", ha pedido a Barkos.



La presidenta navarra ha respondido que "EH Bildu tiene un objetivo político, por supuesto, no mayoritario en Navarra, pero tan legítimo y tan navarro como el de UPN". Tras ello, ha cuestionado que se pretenda que "exista una actuación en contra de un acto democrático, en una cámara ajena a esta, que representa a una parte importante de aquella sociedad y también a una parte de esta".



"Están pidiendo que me posicione antes de que cualquier partido de la Cámara vasca diga nada. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. ¿Qué van a hacer si no se aprueba esa iniciativa? ¿Pedir disculpas?", ha planteado.



Por su parte, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha sostenido que la iniciativa de EH Bildu en el Parlamento vasco ha generado "alarma y preocupación a muchos navarros". "Simplemente de pensarlo, a muchos nos pone la piel de gallina. La voluntad de Bildu no es otra que allanar el camino para anexionar Navarra a Euskadi. Nos quieren imponer la ikurriña, nos quieren imponer el euskera y nos quieren unificar los días oficiales de ambas comunidades. Barkos no puede mirar hacia otro lado, tiene la obligación de defendernos como Comunidad foral diferenciada", ha indicado.



Por ello, ha pedido a la jefa del Ejecutivo foral que mantenga una reunión con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para "decirle que Navarra no se toca y que ni se le ocurra aprobar que el 3 de diciembre sea el Día de Euskadi".



Barkos ha respondido a Beltrán que "alarma y preocupación en la sociedad navarra la han generado declaraciones bastante poco afortunadas como el supuesto copago a los pensionistas del conjunto del Estado de la ministra de Sanidad, o el hecho de que el Gobierno del PP meta mano en la caja de las pensiones para lo que es incapaz de pagar con unas cuentas ordenadas". Ha señalado que esta pregunta parlamentaria buscaba el "titular grueso" y que no iba a "participar" de ello, y ha advertido al PPN que "Navarra no se manosea".