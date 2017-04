12/01/2017 a las 06:00

Una mujer ha sido detenida por la Guardia Civil acusada de haberse apropiado de los 400 euros que olvidó en un cajero el cliente inmediatamente anterior a ella. Según la denuncia que interpuso la víctima ante la Benemérita en el cuartel de Puente la Reina, no se percató de que no había cogido el dinero hasta llegar a casa. Entonces regresó al banco, porque recordaba que había guardado su tarjeta de crédito, pero no el dinero. Una vez allí examinó los últimos movimientos realizados en