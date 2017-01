06/01/2017 a las 06:00

Si has estado en las cabalgatas de Navarra y quieres compartir uno de los momentos que has inmortalizado, ¿por qué no nos mandas la foto?

Únete a la galería de imágenes de la visita de los Reyes Magos a Navarra enviándonos tus fotos al número 687 04 00 98.