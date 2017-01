Ciudadanos pide de Navarra una aportación "clara, justa y solidaria"

Actualizada 05/01/2017 a las 13:36

Ciudadanos ha rechazado la "inadmisible" reducción "unilateral" del Gobierno foral del último pago del año al Estado a cuenta del Convenio Económico, en cuya nueva negociación pide que se establezca para Navarra una aportación "clara, justa y solidaria con el resto de Comunidades Autónomas".



Así lo ha subrayado en una nota el portavoz de Ciudadanos Navarra, quien ha recordado que el régimen fiscal foral y su constitucionalidad se asientan sobre la "exigencia de armonización con el régimen general y la solidaridad", como recoge la propia Ley de Amejoramiento del Fuero.



El propio texto establece una comisión coordinadora para, bajo esos dos principios, "ejecutar el convenio justamente", y aún prevé una Junta Arbitral para la resolución de los posibles conflictos en la interpretación del Convenio.



Según Pérez Nievas, "con toda esta armadura de legalidad", resulta "total y absolutamente inadmisible" el comportamiento del Gobierno de Navarra al decidir "de forma unilateral" el monto de la aportación de Navarra como participación en la financiación de las cargas generales del Estado.



Tal comportamiento implica "obviar la legalidad vigente, romper con el mínimo respeto institucional entre administraciones y erosionar de forma gravísima el Régimen Foral y legal" de la comunidad por cuanto supone una actuación "completamente al margen de los principios de armonización y solidaridad, básicos para la legalidad" del Convenio económico vigente.



Recuerda el portavoz que Ciudadanos reiteradamente ha reclamado "claridad y transparencia" en cuanto a las cifras derivadas del Convenio, al entender que los navarros tienen el derecho a "conocer cuánto pagamos y por qué".



También rechazan "cualquier acto de ruptura de la legalidad y unilateralidad basado en el victimismo nacionalista y mentiroso" de "El Estado nos roba", que a su juicio "sólo pretende iniciar un camino de ruptura y desobediencia", algo que no comparte "la inmensa mayoría" de los navarros.



Pérez Nievas incide en que su exigencia no es sólo que se resuelvan las discrepancias mediante el uso de los órganos legales y democráticos establecidos en el Convenio para la resolución de las discrepancias, sino que cuando se aclare la cuantía de la aportación para el nuevo quinquenio, el Gobierno foral explique el acuerdo.



Al respecto, discrepa Ciudadanos de UPN, que está "sorprendentemente" dispuesto a apoyar a la presidenta Barkos para que obtenga "la aportación más favorable a los intereses de Navarra", pero la formación naranja dice "rotundamente no" a la postura de los regionalistas.

"Solo apoyaremos la negociación de una aportación que sea justa, clara, transparente, y solidaria con el resto de Comunidades Autónomas", subraya el portavoz.