Chivite afirma que una mayoría de militantes navarros apoyan a Sánchez

Actualizada 05/01/2017 a las 11:31

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha comentado que, en los contactos que ha mantenido recientemente con las agrupaciones locales, ha podido observar que la militancia socialista de Navarra apoya mayoritariamente a Pedro Sánchez como posible líder del partido.



Chivite ha asegurado que no tiene "ni idea" de si Sánchez dará el paso de presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE y ha subrayado que se trata de una "decisión individual" que deberá tomar el exdirigente socialista.



Si finalmente Sánchez presenta su candidatura, en Navarra "hay mucha gente que le apoyaría", ha dicho Chivite, que ha señalado que no es una "opinión" suya, sino un "dato objetivo" que ha podido contrastar en los contactos con las agrupaciones locales.



La dirigente socialista, tras insistir en que "el sentir de la militancia, en su mayoría", está en Navarra con Sánchez, ha afirmado que "la gente, sobre todo, está muy descontenta con todo lo que ha pasado" en el partido en los últimos meses.



Chivite ha valorado la decisión de la gestora de consultar a los secretarios generales territoriales su opinión sobre la fecha del Congreso y ha anunciado que, cuando se le pregunte, responderá que el cónclave socialista debe celebrarse "cuanto antes", en torno a abril o mayo.



Ésa es a su juicio "una fecha perfecta", porque "da tiempo a que se puedan exponer diferentes ideas y candidaturas, si es que las hay. Es lo que yo le trasladaré al presidente de la gestora en el momento en que me llame".



La secretaria general del PSN ha considerado que la situación de "interinidad" de la dirección "no está resultando buena para el PSOE" y por tanto el Congreso debe celebrarse "cuanto antes".



Por otro lado, ha censurado la actuación de un grupo de militantes de la plataforma Recupera PSOE de abrir una oficina en la calle Ferraz de Madrid para promover la afiliación.



"En esto sí que estoy con la gestora", ha manifestado Chivite, que ha aseverado que esa forma de actuar "no es formalidad".