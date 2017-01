El PSN critica la situación económica de los servicios sociales de base

Actualizada 03/01/2017 a las 14:31

El PSN ha criticado la situación económica de los servicios sociales de base y que "el Gobierno de Navarra a día de hoy no haya solucionado el tema de la financiación actual y futura".



Según ha expuesto el PSN este martes, "el 31 de diciembre caducó el actual convenio trianual entre Gobierno y entidades locales pero de momento no se sabe qué va a pasar con ese convenio". "La renovación será un buen momento para abordar un modelo de financiación", han dicho los socialistas, que han añadido que han presentado una iniciativa en el Parlamento instando al Gobierno a revisar el sistema de financiación y los tramos de población a la hora de determinar la aportación económica y los equipos mínimos.



Han manifestado que "la saturación que se vive en muchos servicios sociales de base y que la tardanza del Gobierno en pagar está haciendo mucho más compleja su situación puesto que son los entes locales los que están teniendo que adelantar dinero, lo que les genera dificultades añadidas".



"Dado que son la unidad básica del Sistema Público de Servicios Sociales, la puerta de entrada al sistema, y el recurso más próximo a la ciudadanía, es urgente abordar su presente y su futuro para que cuenten con recursos económicos y humanos suficientes y no se comprometa la situación financiera de ayuntamientos y mancomunidades", han añadido los socialistas.



Han indicado que, si bien la titularidad de los servicios sociales de base corresponde a las entidades locales, los programas que son obligatorios por ley debe contar con al menos el 50 por ciento de la financiación procedente del Gobierno de Navarra. Esas prestaciones y programas están recogidos, han dicho, junto a los criterios de financiación, en el Decreto Foral 32/2013 de 22 de mayo.



El PSN ha añadido que hay que "preservar" la atención a la ciudadanía y sobre todo que "se pueda prestar en términos de equidad y eficacia". "Eso pasa por firmar cuanto antes los nuevos convenios entre Gobierno y entidades locales, y aprovechar la renovación para abordar un cambio en el sistema de financiación", ha manifestado, para pedir que "se haga de manera participada para que los entes locales puedan ver reflejada la realidad que están viviendo".



"Mientras el Gobierno de Navarra hace continuos alardes de su preocupación y atención a las personas más vulnerables, la realidad demuestra que dicha preocupación no se refleja en el refuerzo humano y técnico ni en la financiación económica necesaria para atender y acompañar a estos colectivos en las diferentes localidades", ha comentado.



La portavoz parlamentaria de Derechos Sociales del PSN, Nuria Medina, ha recordado que los socialistas, en el trámite presupuestario, presentaron una enmienda para aumentar la financiación de los servicios sociales de base pero que se rechazó, lo que ha lamentado "por lo que supone de afectar a la calidad de un servicio tan cercano y sensible".



También en esta línea, ha dicho, "presidentes de Mancomunidades de Servicios Sociales han denunciado la compleja situación económica y social que viven, con un déficit de recursos para poder atender de manera adecuada una realidad social cada vez más compleja".