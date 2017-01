Actualizada 02/01/2017 a las 22:25

Navarra no sigue el ritmo de venta de coches nacional. ¿Qué está ocurriendo? No lo tenemos muy claro, pero es obvio que algo no está funcionando. Quizá nos está costando más salir más de la crisis que en otras zonas. Luego, con los planes PIVE, Navarra ha sido siempre una región más activa que otras zonas y, como el último plan se acabó en julio, quizá haya perjudicado más que al resto de España. Pero a primeros de agosto, con el PIV