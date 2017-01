Uno de cada cuatro fallecidos en las carreteras de Navarra en 2016 viajaba en moto

Actualizada 02/01/2017 a las 13:36

El pasado año se ha cerrado en Navarra con 25 víctimas mortales en accidentes de tráfico, las mismas que en 2015, cuando se alcanzó el mejor dato de toda la serie histórica, según refleja el balance provisional del Gobierno de Navarra.



De ellas, 19 perdieron la vida en accidentes de tráfico ocurridos en la red de carreteras de Navarra, la menor cifra de la que se tiene constancia desde que se contabilizan estos datos. Por tanto, 2016 ha sido "el año histórico con menos mortandad en las carreteras navarras", tal y como indican desde la Dirección General de Interior. El resto de fallecidos, 6 personas, se registraron en vías urbanas.



Del total de personas fallecidas, el 48% (12 víctimas mortales) viajaban en un turismo o furgoneta y el 24% (6) en una motocicleta. Otro 24% eran peatones (6) y el 4% (1) circulaba a bordo de un camión. En 2016 no se han registrado fallecimientos mortales de ciclistas o de personas que empleaban un vehículo agrícola.



Si se comparan estos datos con los de 2015 destaca el incremento del número de motoristas, puesto que solo perdió la vida una persona que viajaba en moto. Por su parte, las personas que fallecieron ese año a bordo de un turismo o furgoneta fueron 17, los peatones seis y una persona más perdió la vida cuando circulaba con un vehículo agrícola, ha informado el Gobierno foral en una nota.



SUBEN LOS ACCIDENTES



El balance provisional del Gobierno de Navarra recoge un total de 4.541 accidentes de tráfico en 2016, un 21,7% más que en 2015, cuando se registraron 3.730. El mayor incremento ha sido de siniestros ocurridos en vías urbanas, un 43,6% más. Si bien, desde la Dirección General de Interior se señala que este aumento en el número de accidentes se debe no tanto a una mayor siniestralidad vial sino a que actualmente se incorporan a la base de datos de la DGT Arena 2 un mayor número de registros por parte de las policías locales de Navarra.



Desde Interior también se destaca cómo este mayor número de accidentes registrados afecta directamente a sus consecuencias, es decir, un incremento del número de personas heridas recogidas en la base de datos. En 2016 se contabilizaron 134 graves y 799 leves.



DATOS POR SEXO, EDAD Y DÍAS DE LA SEMANA



El 84% de las personas fallecidas en accidente de tráfico en Navarra en 2016 eran hombres y el 16% mujeres. Destaca que todos los conductores que perdieron la vida eran hombres, cuando el censo total de conductores de la Comunidad foral refleja una distribución por sexos del 60% de hombres y del 40% de mujeres.



Por grupos de edad, el grueso de víctimas mortales se sitúa entre los 25 y 44 años (9 fallecidos) y en la franja de más de 64 años (otros 9). Le siguen el grupo de 45 a 64 años (6) y el de 14 a 24 años (1). En 2016 no falleció ninguna persona menor de 14 años.



El día de la semana con más fallecidos en accidentes de tráfico fue el domingo (5), seguido del martes, miércoles, jueves y viernes (4 en cada uno de ellos), y del lunes y sábado (2 por día).



Marzo concentró cinco víctimas mortales (el 20%); enero, cuatro (el 16%) y julio, otras cuatro (16%). Los meses de abril, agosto, septiembre y diciembre se cerraron con dos fallecidos en accidentes de tráfico; mientras que febrero, mayo, junio y noviembre, uno. En octubre no se registró ninguna víctima mortal en accidentes de tráfico.