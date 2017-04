Actualizada 02/01/2017 a las 12:51

El presidente de la comisión gestora del PPN, Pablo Zalba, ha pedido a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que "reconsidere" el cuarto y último pago anual de la aportación al Estado, tras la decisión "unilateral" del Ejecutivo foral de "incumplir" la Ley del Convenio Económico, lo que genera "una desconfianza importante".



"Pedimos a Barkos que reconsidere su opinión para generar un clima de confianza, para que con ese clima de confianza y esa buena voluntad que tiene el ministro Montoro consigamos un acuerdo justo para Navarra. El PPN colaborará con el Gobierno de Navarra para que no se aporte más de lo que nos corresponde, pero siempre desde la lealtad", ha remarcado.



Zalba, al término de una rueda de prensa en la que el grupo parlamentario 'popular' ha hecho balance del año, ha afirmado que "no se pueden tolerar actitudes unilaterales de ese calado", en un momento "en el que tiene que cundir la confianza a la hora de negociar el Convenio".



En este sentido, ha remarcado que "había un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en dejar a los técnicos trabajar y que luego ese trabajo técnico se vestiría políticamente", algo que, según ha dicho, "no ha sido así porque los técnicos todavía no han acabado su trabajo".



Así, ha lamentado que el Gobierno de Navarra "desgraciadamente y unilateralmente, que es lo más grave de todo, ha roto y ha incumplido la ley del Convenio Económico", teniendo en cuenta que "la disposición transitoria segunda dice que si para un año base no hay entendimiento las aportaciones se calculan aplicando lo pactado en el último quinquenio acordado".



LEY Y HECHOS



Además, Zalba ha señalado que "no solo está la ley, sino que también están los hechos" y ha subrayado que la directora de servicio, Maite Domínguez, "estimó que la cantidad que había que pagar este año era 613 millones".



Igualmente, ha puesto de manifiesto que "siempre ha habido discrepancias a la hora de calcular" la aportación, pero ha destacado que "al final siempre desde un punto de vista técnico se ha llegado a un acuerdo". "En el año 2010 la cantidad definitiva se fijó en el año 2011 y nadie unilateralmente incumplió lo pactado. Estamos en ese escenario igual al año 2010 y en ese año no gobernaba el PP, sino el PSOE", ha aseverado.



Ha señalado que el propio consejero navarro "ha reconocido que a lo largo de este año no se ha podido negociar" al estar el Gobierno central en funciones y ha querido dejar claro que, a pesar de ello, a lo largo de 2016 "ha habido diálogo, ha habido buena voluntad".



"El propio ministro Montoro en todo momento ha tenido toda la voluntad para que en el momento en el que el Gobierno dejase de estar en funciones y estuviese en plena actividad llegar a un acuerdo justo para Navarra, como ha sido siempre", ha asegurado.



En opinión del dirigente 'popular', es un "contrasentido" que a lo largo de este año el Gobierno de Navarra haya pagado puntualmente las aportaciones correspondientes a los tres primeros trimestres y en "esta última aportación unilateralmente haya decidido que no se cumpliese con lo pactado". "No tiene una coherencia lógica", ha argumentado.



Según ha expuesto Zalba, puede entender que haya "discrepancias", ya que "las habido siempre porque es un tema muy complejo", pero ha resaltado que "siempre ha habido buena voluntad".



"Las leyes y los acuerdos están para cumplirse y si no nos gustan, lo que hay que hacer es cambiarlos, pero jamás incumplirlos porque eso genera una desconfianza que es francamente negativa a la hora de afrontar una negociación tan compleja como la que tenemos que negociar", ha concluido.