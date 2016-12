Fuego, nieve y fauna, entre los temas de las noticias que 2016 deja en Navarra

Actualizada 28/12/2016 a las 19:50

Los incendios, el tiempo, los animales, Osasuna y varias polémicas han sido, entre otros, los protagonistas de la actualidad en Navarra si hacemos un repaso de 2016 mes a mes.

Nada más arrancar el año estalló la polémica sobre la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona Maider Beloki, que atropelló el día de Nochevieja a dos ancianos en la calle Duque de Ahumada. El suceso tuvo lugar en torno a las 20 horas cuando la edil de EH Bildu arrolló a la pareja de octogenarios al echar marcha atrás con su vehículo mientras desaparcaba. La controversia aumentó el 4 de enero al conocerse que los agentes de la Policía Municipal que se hicieron cargo del atestado no practicaron a la edil la prueba de alcoholemia.

Febrero fue el mes de la detención de 18 miembros de Indar Gorri dentro de una operación policial que también incluyó el registro de la sede donde habitualmente se reúne este grupo de aficionados de Osasuna.

A los detenidos se les imputó un delito de pertenencia a grupo criminal, por su presunta participación en delitos de lesiones por diversas agresiones. Tras ser puestos en libertad por el juez, doce de ellos deben presentarse en el juzgado mensualmente, mientras que otros seis lo tienen que hacer dos veces al mes al ser considerados los 'cabecillas' del grupo.

Cuando estaba a punto de finalizar el invierno, sus últimos coletazos provocaron el caos en Pamplona, además de en otras localidades de Navarra. El día 10, el hielo y la nieve caída desde las 05.30 horas en la capital complicaron el tráfico en sus accesos y en numerosos puntos próximos como Barañáin, Zizur o Sarriguren. Toda la red de villavesas se vio afectada durante horas, sufrió retrasos generalizados y no pudo acceder a algunas paradas en la zona alta de Mendilllorri, Gorraiz y Olloki.

La primavera dejó dos accidentes que conmovieron a la Comunidad foral. En abril falleció un vecino de Arróniz en una granja de pollos de esta localidad al ser golpeado por un vehículo con pala que le aplastó contra una pared.

En mayo, la desgracia se cebó con una familia que se encontraba en una zona de huertas del polígono de Agustinos de Pamplona. Una niña de dos años aprovechó un descuido para colarse por un agujero de la valla y salir a la vía del tren, a jugar, justo en el momento en el que pasaba un Intercity Barcelona-Irún.

En junio llegó por fin una buena noticia, completamente inesperada además en los primeros meses del año. Osasuna logró el ascenso a Primera División tras clasificarse para el play off en el último partido frente al Oviedo y vencer los cuatro encuentros de la liguilla, convirtiéndose en el único equipo que ha ganado todos los partidos de un play off. Sin embargo, los rojillos no terminan con tantas alegrías el año en la máxima categoría, tras el cese de Martín y perder siete partidos de Liga seguidos, si bien se ha clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey.

Todos los meses de julio, las fiestas de San Fermín acaparan la actualidad y en 2016 lo han vuelto a hacer, pero con la 'mancha' de la supuesta agresión sexual en grupo en la madrugada del 7 de julio. Un caso cuyo juicio podría celebrarse antes de Semana Santa y que deja cinco acusados, que se encuentran en prisión preventiva.

El fuego fue el protagonista de agosto por el incendio declarado el día 25 entre Tafalla y Pueyo y que afectó a unas 2.000 hectáreas. El año termina así como el peor en dos décadas en cuanto a incendios forestales.

Terminado el verano, otra polémica surgió en septiembre cuando treinta mandos de la Policía Foral dimitieron en protesta por la nueva Ley de Policías y la propuesta de Interior de las nuevas jornadas y retribuciones en el Cuerpo.

Dos noticias bien distintas centraron la atención en octubre. El vaciado del lago de Mendillorri para su limpieza dejó estupefactos a operarios y ciudadanos que acudieron al lugar tras encontrar unas 30 carpas de un metro y entre 10 y 12 kilos; dos siluros de metro a metro y medio con un peso de 10 a 15 kilos; 105 galápagos de Florida, algunos de más de 40 cm de longitud; y miles de percas americanas con tamaños de hasta 30 cm. Además, se recuperaron el chasis de una moto, bicicletas, esquís, sillas de camping, bolardos, bidones, una cadena musical, cámaras de fotos, señales, parte de una escultura, patinetes y juguetes.

Pero el día 15 todos los ojos se desviaron del 'lago Ness' de Mendillorri para mirar a Alsasua por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad. Ocho jóvenes del municipio fueron detenidos en un caso que instruye la Audiencia Nacional.

La fauna volvió a la actualidad en noviembre, cuando fue abatido un jabalí de 140 kilos en Tierra Estella. El animal 'revolucionó' a los cazadores navarros y las redes sociales se hicieron amplio eco de lo insólito del tamaño del jabalí.

El año termina con otro accidente mortal. El día 20 falleció un joven de Zuasti por las heridas causadas en un accidente de esquí tres días antes. La Lotería de Navidad sí dejó buenas noticias con una lluvia de millones en San Adrián y Azagra tras un sorteo propicio para Navarra. La administración número 1 de San Adrián, ubicada en la calle Santa Gema, repartió 80 millones de euros del tercer premio, que recayó en el 78.748, un número muy repartido entre esta localidad y Azagra. Además, se vendieron en Navarra décimos del segundo, dos cuartos y un quinto premio.