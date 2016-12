Actualizada 30/12/2016 a las 14:35

La secretaria general del PSN, María Chivite, espera del 2017 "más empleo y de mejor calidad" y señala al Gobierno foral que "ese debe ser su principal objetivo" para que el próximo año sea el del "despegue de Navarra tras las crisis".



Así lo ha subrayado en una nota, en la que Chivite valora que el empleo "genera riqueza, bienestar y recursos a las arcas públicas para mejorar la calidad de los servicios públicos y llevarlos a la excelencia, como la sanidad, la educación y las políticas sociales tales como la dependencia o la atención a las personas en situación más vulnerable o con menos recursos".



Por ello, cree la socialista que el Gobierno debe situar el empleo como prioridad, "sustentado en el diálogo social, y no distraerse en cuestiones ni identitarias ni de minorías sino gobernar para toda la ciudadanía desde principios de igualdad de oportunidades y cohesión social y territorial y debe hacerlo además con perspectivas de futuro y no con una mirada cortoplacista".



"Navarra tiene muchos retos por delante, entre ellos el impulso definitivo a la innovación y modernización, la mayor participación de la sociedad en las políticas públicas y la definición clara de la comunidad que ha de ser en el futuro", para lo cual el Gobierno debe tomar decisiones estratégicas en torno al modelo productivo o a infraestructuras clave.



En cuanto al año que termina, considera que ha sido un año "muy satisfactorio" respecto al trabajo tanto del grupo parlamentario como de los grupos municipales socialistas, porque "se han dedicado con gran intensidad a trabajar en los problemas que preocupan a las personas".



Pese al rechazo de muchas de sus iniciativas en el Parlamento, a pesar de todo algunas propuestas socialistas han prosperado, como dejar exentas en el IRPF las ayudas por cuidado de hijos con enfermedades graves, o ampliar la deducción por vivienda en función de la renta y no de la tipología de la misma, dado que en el mundo rural no existe vivienda protegida, por lo que sus habitantes se veían en situación de desigualdad.



También recuerda la defensa hecha desde el inicio de legislatura del abono de la parte de la paga extra adeudada a los funcionarios, algo que, según dice, ya podría haberse hecho por los mayores ingresos que ha habido este año.



En cuanto a 2017 Chivite señala que, como este año, el PSN seguirá defendiendo la "educación pública de calidad, con atención a la diversidad, el reparto equilibrado del alumnado, y desde luego con la defensa de los programas en lenguas extranjeras".



Afirma que el Departamento de Educación va "de despropósito en despropósito" y que "parece que el Consejero es inagotable porque ahora parece dispuesto a meterse en otro lío con la OPE de secundaria, aun teniendo a la mayoría de los sindicatos en contra".



Recuerda también que el cuatripartito se negó a apoyar una propuesta socialista para mejorar la Ley Foral de Transparencia, y los últimos datos conocidos por parte de Transparencia Internacional demuestran que Navarra ha caído al último puesto entre las CCAA.



"Es triste que algunos que se hacen llamar nueva política no quieran instituciones más abiertas, más transparentes, con más información, por no hablar del concepto que tienen de la libertad de expresión y la crítica política, que desde luego es una involución y no una innovación", indica.



Con todo, María Chivite desea que el 2017 sea "un año mejor" para los navarros, y que el Gobierno actúe "por fin con la autonomía que hasta ahora no ha tenido, porque así, tomando decisiones y buscando los apoyos que necesite para sacar adelante buenas iniciativas, es como contribuirá a que Navarra se desarrolle".