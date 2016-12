Jueves con nieblas menos persistentes

29/12/2016 a las 06:00

Comenzamos el día con heladas y nieblas en muchos puntos de la comunidad. Las nieblas serán bastante generalizadas, pero serán menos probables en la vertiente cantábrica y Pirineos, según informa el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. Se espera que las nieblas en general sean menos persistentes que las de ayer miércoles y que vayan levantando, aunque en zonas del sur serán todavía bastante persistentes. Ayer en la zona sur y suroeste de Pamplona no levantaron en todo el día, hoy se esperan que la niebla levante del todo en la capital. Donde no existan nieblas o cuando estas levanten los cielos estarán soleados. Las temperaturas máximas rondarán los 10/15 grados de media, aunque donde la niebla persista más serán más bajas. En Pamplona ayer no se paso de los 5º, hoy la máxima rondará los 11º. Los vientos calmas o del norte flojos.

VIERNES DE NUEVO CON NIEBLAS MÁS PERSISTENTES

El día comenzará con nieblas y brumas en numerosos puntos de la comunidad, siendo las nieblas menos probables en la zona de Pirineos. Las nieblas o nieblas altas serán persistentes en puntos de la zona sur, media, tierra Estella y zonas próximas. En algunos puntos no levantarán en todo el día. La niebla será menos densa y algo más alta en las horas centrales. Donde no existan nieblas o cuando estas levanten los cielos estarán soleados. Las temperaturas máximas rondarán los 5/10 grados de media, aunque donde las nieblas persistan serán más bajas. Las mínimas muy frías con heladas generalizadas rondando entre 1/-4. Muchas de las nieblas serán engelantes combinándose la niebla con temperaturas bajo cero. Los vientos variables flojos o calmas.

Para el día de nochevieja y año nuevo no esperamos cambios. Seguirá la ausencia de lluvias y las nieblas seguirán siendo bastante generalizadas.