Actualizada 28/12/2016 a las 16:39

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado respecto a la OPE de Educación planteada para 2017, que "podría estar dentro de un plazo normal y natural siempre y cuando conociéramos a tiempo" la tasa de reposición.



Solana, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, ha remarcado que "existe un problema para las comunidades autónomas" en relación a la tasa de reposición, "un problema que nos condiciona y nos constriñe" y que "en este momento lo estamos comprobando" con la OPE de Secundaria y Formación Profesional.



Según ha expuesto la portavoz del Ejecutivo, "no vamos más tarde que se ha ido en otras ocasiones, es decir, podría estar dentro de un plazo normal y natural siempre y cuando conociéramos a tiempo ese número concreto y esa tasa".



En este sentido, Solana ha precisado que para fijar la tasa de reposición "no sabemos si habría que esperar a Presupuestos Generales del Estado, que en ese caso sí se dilataría en exceso, y ahí más allá de aprobar la OPE habría que ver en qué situación nos encontramos ante la convocatoria de oposición".



Sin embargo, ha remarcado que "también hay quien apunta que puede haber otro tipo de solución más pronta en fechas más próximas mediante Real Decreto o alguna otra fórmula que pueda habilitar el Estado para solventar esta cuestión que afecta a Navarra y a otras comunidades autónomas".



En este misma línea, la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha explicado que en la reunión del pasado 21 de diciembre entre el Gobierno central y las comunidades autónomas planteó al Estado la eliminación de la tasa de reposición.



Según ha detallado, si el Gobierno central espera a la nueva ley de Presupuestos para concretar la tasa de reposición, algo que "no parece ser posible" hasta abril o mayo, "no podríamos aprobar ni la OPE de Educación, ni ninguna otra, porque no sabríamos a qué atenernos, a riesgo de judicializar nuevamente nuestras decisiones, que no queremos".



No obstante, ha destacado que esto podría adelantarse "a lo mejor por la vía de un Real Decreto Ley que se puede aprobar la semana que viene o dentro de dos, eliminando la tasa, fijándola igual que estaba o modulándola". "Si eso ocurre sí que se puede aprobar la OPE de Educación en las mismas fechas, parecidas a las del año pasado, con las especialidades que el departamento ya trasladó a la Mesa Sectorial y hacer igual que el año pasado", ha subrayado.



En cualquier caso, ha remarcado que "no podemos asegurar que podamos hacerlo, porque si no adopta el Estado alguna decisión de urgencia, que nos permita aprobar la OPE y consecuentemente inmediatamente la oposición, va a haber que esperar". "Pero esto es algo que a los sindicatos ya les explicamos en la Mesa General y en la Mesa Sectorial", ha concluido.