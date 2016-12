Martes de nieblas y sol en Navarra

27/12/2016 a las 06:00

Este martes día 27 de diciembre esperamos nieblas y brumas a primeras horas en numerosos puntos de la Comunidad que, localmente, podrían persistir todo el día en puntos de la zona media o sur, según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate. Con el paso del día las nieblas se irán haciendo altas y, de nuevo por la noche, serán más bajas. Donde no se den esas nieblas o cuando levanten los cielos estarán soleados con tan solo alguna nube alta decorativa. En la zona noroeste se esperan nubes bajas que tenderán a desaparecer en la segunda parte del día. Las temperaturas máximas rondarán de media los 6-11 grados, aunque variarán mucho de lugares que tengan niebla persistente o no la tengan. Los vientos soplarán variables flojos o calmas.

El miércoles día 28 esperamos un día de grandes contrastes entre el tiempo de la zona sur de la Comunidad y el de la vertiente cantábrica o Pirineos. Comenzará el día con numerosas nieblas y brumas, aunque no se esperan en la vertiente cantábrica, Pirineos y zonas próximas. En puntos de la zona media y sur serán persistentes, pudiendo en algunos puntos no levantar en todo el día. Las nieblas con el paso del día las nieblas irán haciéndose más altas, para de nuevo por la noche ser más bajas y densas. Donde no existan las nieblas o cuando estas levanten habrá cielos soleados y despejados. Las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica rondarán los 16-17 grados. En el resto de la comunidad de media en torno a los 6-11 grados. Las temperaturas mínimas estarán entre 0-5 grados con alguna helada, aunque en puntos de la vertiente cantábrica podrían ser más altas. Los vientos del sureste flojos con alguna racha algo más intensa en la vertiente cantábrica y zonas de montaña.

Para el jueves y viernes no se esperan apenas cambios.