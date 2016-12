Actualizada 27/12/2016 a las 16:38

Los sindicatos Afapna y Steilas han criticado en sendos comunicados el calendario de las especialidades que saldrán a concurso en la convocatoria de Oferta Pública de Empleo del Departamento de Educación para 2017, mientras que CC OO ha condicionado su apoyo a que la OPE esté bien dimensionada.



Afapna ha asegurado que está "totalmente en contra de la celebración de unas oposiciones en junio de 2017", debido a que el anuncio "se ha efectuado muy tarde".



En otras comunidades "han determinado que no haya oposiciones de Secundaria o han reducido el número considerablemente de especialidades, para sacar el grueso de las plazas en 2018", destaca Afapna, que señala que "esta decisión unilateral del Departamento, sin escuchar a la mayoría de la mesa sectorial, va a provocar un efecto llamada de profesorado de otras comunidades y supondrá una inestabilidad de listas de interinos".



"Frente a una abrumadora mayoría sindical que solicitaba que se guardara esas plazas para junio del 2018, el Departamento de Educación ha decidido continuar con su propuesta haciendo caso omiso a la mayoría de los sindicatos docentes", censura el sindicato.



Por su parte, Steilas se ha opuesto a que las oposiciones de los cuerpos de Secundaria y Formación Profesional se realicen en junio de 2017.



El anuncio de las especialidades de la futura OPE, resalta este sindicato, "no sirve para tranquilizar a los posibles opositores, máxime cuando el número de plazas o el calendario sigue dependiendo de las decisiones de Madrid y probablemente no se tome una decisión definitiva en torno a su realización o no hasta mediados de febrero".



Steilas considera "absurdo" que, "a pesar de las razones esgrimidas y del rechazo casi unánime de las fuerzas sindicales, el Departamento continúe adelante con su propuesta sin ni siquiera replantearse la decisión".



El sindicato asegura lamentar "profundamente" la "falta de negociación en este y en todos los aspectos educativos" que este Gobierno "está imponiendo unilateralmente" y espera que el Ejecutivo reconsidere su decisión y que "lo antes posible convoque la OPE pero retrase la realización de las oposiciones hasta el 2018".



CC OO ha criticado también "la falta de información y la falta de negociación con los sindicatos" y ha solicitado la convocatoria de OPEs "amplias y bien planificadas".



Este sindicato indica que no se ha posicionado en contra en la Mesa Sectorial, sino que su apoyo queda condicionado a "una distribución adecuada a las necesidades y con un número lo suficientemente amplio para estabilizar la plantilla y movilizar a los opositores".



Desde 2010, agrega esta formación, no se convocaban oposiciones de Secundaria y ésta era "una reclamación que CC OO venía haciendo ya en tiempos de UPN, que provocó los mayores recortes en nuestro sector que se recuerden".



Por ello, destaca, "no podemos mirar a otro lado y, a pesar de que el Departamento no ha cumplido el calendario previsto, entendemos que no podemos dejar de apoyar una OPE siempre y cuando haya un reparto justo y equitativo de las 200-210 plazas de las que estamos hablando".