Todas las actividades navideñas para los niños en Navarra

Son las fechas más esperadas de los reyes de la casa. Sin embargo, para muchos padres, la Navidad es un periodo de tiempo en el que difícilmente pueden conciliar su vida laboral con la familiar. Para evitar la temida pregunta de ‘¿qué hago con los niños?, Pamplona y otras localidades han preparado multitud de ofertas de ocio y actividades para tener entretenidos a los más peques. Incluso han propuesto una gran variedad de planes en familia para no dejar a nadie fuera. Los talleres, el teatro, la música, la danza, y el cine serán los protagonistas en estas navidades.



ACTIVIDADES

PAMPLONA

Juegos en las calles

Las calles de Pamplona ofrecerán a los más pequeños numerosas actividades, como máquinas recreativas, juegos de feria para toda la familia, talleres, etc. Hasta el 5 de enero (excepto 25 de diciembre y 1 de enero). Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero solo abrirán por las mañanas.



+ Plaza del Castillo Hoy y hasta el 5 de enero. Horario: 10.30 a 14 h y de 17 a 20 h. Actividades: ludoteca para menores de 2 a 5 años, máquinas recreativas, juegos de feria para toda la familia. Talleres: globofexia, chapas, taller de patatata, pintacaras. Espectáculos de teatro y magia.

+ Carlos III Hoy y hasta el 5 de enero. Horario: 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Actividades: títeres, talleres para realizar marcapáginas, adornos navideños, calendarios de adviento o historiadas cartas a los Reyes Magos. Asociaciones como ANA, ADANO, ANFAS o la Fundación Vicente Ferrer ofrecerán actividades solidarias.

+ Iturrama Hoy y el 31 de diciembre en el Boulevard: Recorridos en segway, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 h



Un centro de ciudad dulce

Se realizarán visitas guiadas por el centro de la ciudad y se visitarán establecimientos de repostería para degustar algunas de sus especialidades. Habrá dos modalidades tienen un precio de 3 euros por persona (menores de 12 años gratis) y la inscripción se hará a través del Servicio de Atención Ciudadana 010.



+ Casco Antiguo ‘Los paseos dulces de Navidad’: 28 y 30 de diciembre y 2 de enero con Dulces Artesanos Garrarte, Pastas Beatriz y La Turronería. Con salida a las 18 h desde el Zaguán de la casa Consistorial, las personas inscritas realizarán una visita guiada por el centro de la ciudad y visitarán los establecimientos donde podrán degustar algunas de sus especialidades en el propio local y conocer la historia de esos comercios y su forma de trabajar. A las 18.45 h la visita acabará en la carpa de la Plaza del Castillo donde tendrá lugar un pequeño relato teatralizado.

+ Ensanche ‘Momentos dulces’: 27, 29 y 30 (en euskera) de diciembre con Casa Manterola, Pastelería Torrano y Confituras Goya. Salida a las 18 h desde la carpa de Carlos III. Habrá una pequeña degustación de especialidades, un encuentro con los reposteros de los establecimientos y una pequeña obra de teatro.



Paseo iluminado del Casco Antiguo

Una buena forma de disfrutar de la iluminación típica de estas fechas es dando un paseo navideño en familia por el Casco Antiguo de Pamplona cuando cae la noche es. Pero, además, este año la I Muestra de Videoarte Otras luces pone luz a las calles de la capital foral con la proyección de 18 videocreaciones. Hoy y hasta el 1 de enero, de 18.30 a 21.30h, se podrán ver en siete espacios: la pared trasera del Teatro Gayarre, en el baluarte de Guadalupe, en el Rincón de Pellejerías, en el Pasaje Seminario, en el portal de Francia y en las calles Javier y Eslava.



+ Recorrido El espacio principal será la parte trasera del Teatro Gayarre, al final de la calle Estafeta. Desde ese lugar, el Ayuntamiento de Pamplona propondrá un recorrido artístico y sensorial, casi en forma de juego, a través de una señalética que se instalará en el suelo en los próximos días y que, a través de flechas y colores, guiará al público hacia el resto de espacios.



Paseo Sarasate y Plaza de la Cruz

En el Paseo Sarasate, en su zona más próxima al monumento a los Fueros, habrá una oferta de actividad familiar de mañana y tarde: un circuito de 15 karts y vehículos a pedales de 2, 3 y 4 ruedas, en el que los menores de 6 a 12 años podrán practicar circulación vial; además de otras actividades como ludoteca a cielo abierto, una casita de pelotas cubierta, juegos de psicomotricidad (columpios, balancines, balones, etc.). Para niños de 3 a 5 años, otro circuito de vehículos a pedales: mini-tractores, remolques, etc. Y en la Plaza de la Cruz, un tiovivo.



+ Paseo de Sarasate Desde hoy hasta el viernes 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero, de 12 a 14 y de 17 a 20 h. El día 31 de diciembre y el 5 de enero, abrirán únicamente en horario de mañana.

+ Plaza de la Cruz El tiovivo que funcionará hoy y los días 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero en horario de 12 a 14 y de 17 a 20 h. Los días 31 de diciembre y 5 de enero, el horario será solo de mañana.

Planetario de Pamplona

Hoy y hasta el 5 de enero películas infantiles a las 11.30h y a las 17.00h en castellano y euskera, así como películas y sesiones con cielo en directo para todos los públicos a las 12.30 h. Durante las tardes, a las 18.00h habrá sesión más especial y, por qué no decirlo, espacial, donde además de disfrutar de una película a cúpula completa y del proyector de estrellas que permitirá descubrir el cielo y conocer la actualidad astronómica y de la ISS (Estación Espacial Internacional).



Teatro Gayarre

El Teatro Gayarre ofrece desde hoy cinco espectáculos para disfrutar durante toda la semana a las 12h y a las 18h, a un precio de 6 euros. Son La flauta mágica (Hoy), Ballenas, historias de gigantes (Mañana, 27 de diciembre), Sueños de arena (28 de diciembre), Charlie y la fábrica de chocolate (29 de diciembre) y Peter Punk (30 de diciembre).



Sala de Ámbito Cultural

El Corte Inglés quiere celebrar esta Navidad por todo lo alto con sus clientes. Por eso ha preparado un programa especial de actividades infantiles y familiares que comienza con las vacaciones de los más pequeños de la casa. Se podrán ver películas como Buscando a Dori (mañana, 27 de diciembre a las 18h), Ice Age: el gran cataclismo (30 de diciembre a las 18h), Campanilla y la leyenda de la Bestia (2 de enero, 18h), Mascotas (3 de enero, 18h) y Hotel Transilvania 2 (4 de enero, 18h). Además hay dos sesiones de cuentacuentos: Melchor, Gaspar, Baltasar y el laboratorio de los sueños (28 de diciembre a las 18h) y un cuentacuentos en inglés ofrecido por Kids&Us (29 de diciembre a las 18.30h), titulado The elf´s inventions. La programación se completa con dos eventos especiales. En primer lugar, un espectáculo de magia (29 de diciembre a las 12h) y el encuentro con público y mini concierto acústico de Cristina Ramos (4 de enero a las 12h). La chocolatada popular será el 5 de enero a partir de las 18 h y hasta agotar existencias.



+ El Corte Inglés (Sala de ámbito cultural) Desde mañana hasta el 5 de enero. Todas las actividades son de asistencia libre hasta completar aforo.



Escuela Navarra de Teatro

La Escuela Navarra de Teatro acerca el arte escénico a los peques con Meciendo héroes, de Tania Castillo, el texto ganador (en la modalidad de castellano) del XXV Concurso de textos teatrales dirigidos a publico infantil 2016. El evento será hoy, el 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 2, 3, 4, 6 y 7 de enero a las 18.30h con entrada a 7 euros. Por otro lado, ofrecerá Échale cuento... ¡y juega!, una actividad pensada para acercarse al teatro de manera lúdica, creativa y participativa, integrando los diferentes lenguajes, creada en torno a diferentes cuentos y narraciones para cada sesión. Será de 11:30 a 13h con un precio por sesión de 4 euros y abono para las 4 sesiones a 12 euros.



Baluarte

El Baluarte ofrece un conjunto de espectáculos para toda la familia estas navidades. En primer lugar está la actuación de Mimirichi (Payasos de Kiev), Mundos de papel (mañana, 27 de diciembre a las 18h con entrada a 9 euros); Sagarrak (mañana, 27 de diciembre a las 20.00h con entrada a 12 euros); El Cascanueces, de la Royal Russian ballet (28 de diciembre a las 20.00 h con entrada a 36 euros); Alí Babá y los 40 ladrones (30 de diciembre a las 12h y a las 19.30h con entrada a 20 y 15 euros); Gorgorito: Los tres cerditos y el pozo de los deseos, de Maese Villarejo (2 de enero a las 16.45h y 18.30h con entrada a 6 euros); Gorgorito contra Gorgorator (3 de enero a las 16.45h y 18.30h con entrada a 6 euros); Gorgorito en busca de Papá Noel (4 de enero a las 16.45h y 18h con entrada a 6 euros); y la actuación de Cristina Ramos (Rock Talent) el 7 de enero a las 20 h con entrada a 18 euros.



Teatro en Zentral

El local ofrece hoy y mañana dos actuaciones teatrales para los más pequeños. En euskera, Eskola Ondoko Jolasak (hoy) y Jugando te espero (mañana), con apertura de puertas a las 17:30h y comienzo a las 18:30h. La entrada Zentral es a 6 euros, en la Caja Rural a 3euros y en taquilla a 7euros.



Refena

El Navipark-Parque Infantil Refena prepara estos días atracciones de feria (carruseles, tiovivo, noria, hinchables, castillo fantástico, jumping, simuladores, camas elásticas, autos de coche, etc), una gran pista de trineos de nieve, piscina navegable con barcas, ludoteca, etc. Ofrece campamentos urbanos de día para la conciliación de las familias, además de talleres de disfraces, joyero real, taller de chapas e imanes, etc. Espacio dedicado a la educación vial. Cafetería, pizzería y self-service.



+ Recinto ferial Refena Desde el 26 de diciembre y hasta el 4 de enero Horario 11 a 20 h. Cerrado: 31 de diciembre y 1 de enero. Entradas: menores de 3 años: gratuito; de 3 a 14 años: 3 €; adultos 5 €. Familias numerosas: descuento del 20% en las entradas infantiles, previa acreditación.

BARAÑÁIN

Espectáculos en el auditorio

Hoy se da pistoletazo de salida a la programación con la obra teatral Un lugar en tu corazón, que comenzará a las 18.30h. Cuenta con talleres previos gratuitos (que comenzarán una hora antes del evento) donde los más pequeños podrán ahondar en la temática del espectáculo de una manera ágil y entretenida. La magia onírica y el jabón cederán el testigo a la música el 2 de enero a las 17.30h con el musical Zascanduri, de la compañía El Bosque Flotante. Y para acabar, el día 4 de enero, a las 17.30h, los payasos euskaldunes Txirri, Mirri y Txiribiton se encontrarán con un personaje llamado Patxistein (en euskera).

BURLADA

Teatro en la Casa de Cultura

El repertorio navideño infantil comienza el 29 diciembre a las 18h con Gaur jaia (entrada a 3 euros). El día 3 de enero a las 18h llega Peter Punk (entrada anticipada a 3 euros y en taquilla a 5 euros).

VILLAVA

Teatro en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura de Villava ofrece este año numerosos espectáculos para disfrutar en familia. Mañana, 27 de diciembre estrena Mirari zorigaiztoko lurraldean, de Atikus a las 18 h y entrada a 3 euros. El 28 de diciembre, Maravilla en el país de las miserias, de Atikus a las 18 h con entrada a 3 euros. El jueves 29 de diciembre tendrá lugar el Festival Navidad Mágica, con Mago Julianini, Mago Lizar y, como maestro de ceremonias, Mago Marcos (a las 18 h con entrada a 4 euros en internet y 5 euros en taquilla). El 30 de diciembre comenzará la magia con La magia de leer junto a Marcos Ortega (a las 18 h con entrada a 4 euros en internet y 5 euros en taquilla). El 2 de enero vuelve el teatro en euskera con 3, 2, 1 Play de Trokolo a las 18h y con entrada a 3 euros. El 3 de enero, La princesa de fresa de Gus Marionetas será la protagonista a las 18h (entrada a 3 euros). Se incluyen este día talleres y Juegos infantiles a las 17:30. El 4 de enero llega la danza con El reloj mágico del Conjunto Destvo de Ekaterinburgo (Los Urales, Rusia) a las 18 h y entrada a 6 euros.

ZIZUR MAYOR

Navidad en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura de Zizur Mayor ha preparado una gran variedad de actividades. El 30 de diciembre se estrena a las 18 h en el frontón con la actuación del Mago Odei (entrada anticipada a 2 euros y en taquilla a 2,50 euros). El día 2 de enero a las 18 h comienza la magia para toda la familia con Las apariencias enMAGIAn (entrada a 4 euros). El día 3 de enero tendrá cita Adel, de la Gen-theater Company (entrada a 4 euros). El 4 de enero habrá de nuevo teatro (en euskera) con Azken eguzkilorea, de Patata Tropikala Antzerkia (entrada a 4 euros). Por último, el 8 de enero habrá sesión de cine en castellano con Mascotas (entrada a 3 euros).

MUTILVA

Navidad en la Casa de Cultura

El auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva) dedica a los niños una sesión de cine, un espectáculo de danza y otro teatral. Mañana, 27 de diciembre a las 18h proyectará Ice Age. El gran cataclismo con entrada a 2,50 euros. El 29 de diciembre a las 18h (entrada a 3 euros) ofrecerá el espectáculo de danza moderna y clásica rusa de la mano del cuento de Navidad Reloj mágico de la compañía Destvo. Por último, la compañía La Ratonera interpretará La Bella Durmiente en búsqueda del último príncipe el 8 de enero a las 18h con entrada a 3 euros.



TALLERES

PLANETARIO DE PAMPLONA

Campamentos y tecnología

El Planetario aprovecha las Navidades para acercar a los más pequeños a la ciencia. Trabajos de investigadores, periodistas científicos, conocer el planeta y el universo... Además, en su apuesta por la tecnología, impartirán un taller de programación gráfica y de creación de videojuegos.



+ Planetario de Pamplona. 1. Campamento peque-navideño. A partir de 3 años. Nacidos en 2013 o años anteriores. Del 27 al 30 de diciembre a las 10.30 h. Precio: 50€. 2. Taller de programación gráfica de Arduino. A partir de 10 años (nacidos en 2006 y años anteriores). Del martes 27 al viernes 30 de diciembre de 10.30 a 13.30. Precio: 60€. 3. Creación de videojuegos con Scratch. A partir de 10 años. Nacidos en 2006 y años anteriores. Del martes 27 al viernes 30 de diciembre de 17 a 20 h. Precio: 60€. Inscripciones e información: en www.pamplonetario.org o en la taquilla del Planetario.



COCINA EN EL MERCADO

Dulces saludables

Un taller de cocina destinado a niños de 9 a 12 años donde también se darán pautas para una buena nutrición en el mercado de Ermitagaña el 30 de diciembre. El taller correrá a cargo del Aula-Taller del Txoko de Juan Carlos. Las recetas previstas son: ‘Creps rellenos de compota de Navidad’ y ‘Duendes de Navidad’. En ellas se buscará la utilización de ingredientes naturales como fruta y frutos secos. En la sesión tendrá lugar una visita al mercado hablando de nutrición.

+ Mercado de Ermitagaña. 30 diciembre. Horarios y precios: de 11.30 a 13 h. a un precio de 2€ por menor. Hay disponibles 25 plazas por taller. Inscripciones: a través del Teléfono de Atención Ciudadana: 010.



LIBRERÍA CHUNDARATA

Manualidades y escritura

La librería Chundarata ofrece dos talleres estas Navidades: uno de manualidades y otro de escritura. El primero, llamado Animales imaginarios o no, lo impartirá el estudio de creación artística Kocograpa. El segundo, el se escritura, se llama El tiempo, el tema sobre el que se tratarán de plasmar palabras sobre el papel.



+ Librería Chundarata. Taller de manualidades: de martes 27 a viernes 30 de diciembre, de 11.30 a 13.30 h. A partir de 4 años. Precio: 60€ taller completo; 18€ día suelto. Taller de escritura: viernes 30 de diciembre, de 18 a 20 h. Abierto a cualquier nivel y edad, a partir de 12 años en adelante. Precio: 20€.



EN TODOS LOS CIVIVOX

Baile, robótica, scrapbooking

Tallares de manualidades, creativos, de tecnología y robótica, scrapbooking, hip-hop, zumba... La oferta de los Civivox de Pamplona y la Comarca para entretener y hacer aprender a los más pequeños de la casa es muy variada.



+ Civivox Condestable. Taller de manualidades: para mayores de 4 años. Horario: 17.30 a 19.30 h. Inscripción: 2 € por sesión. Inscripción previa (diaria) en Civivox Condestable. Dos inscripciones por persona, hasta completar el número de plazas previsto (15 plazas/sesión). En euskera: 28 de diciembre y 3 de enero. En castellano: 22, 27 y 30 de diciembre y 4 de enero. // Talleres creativos: 1.‘Espacio pequeños creadores’. Para mayores de 4 años. Horario: 10.30 a 12.30 h. Inscripción: 3 € por sesión. Inscripción previa (diaria) en Civivox Condestable. Dos inscripciones por persona, hasta completar el número de plazas previsto (15 plazas/sesión). 2. Una fiesta dulce: taller de galletas. Sábado 24 de diciembre. Impartido por Eugenia Navarro Echeverría. 3. En busca del arco iris: narrativa y artes plásticas. Sábado 31 de diciembre. Impartido por Freya de Garayeta Losada. 4. La fábrica de juguetes: impresión en 3D. Sábado 7 de enero. Impartido por César Anguiano Gaztelu.

+ Civivox Mendillorri. 1. Factoría joven Mendillorri. De 10 a 16 años. Talleres de iniciación. Inscripción previa (gratuita) en Civivox Mendillorri (hasta completar las plazas previstas). 2. Taller de hip-hop. Taller bilingüe. Hustle, procking, lindy hop, popping y locking. Martes 27 de diciembre 17 a 18.30 h. Impartido por Idoia Rodríguez, profesora de hip hop. 3. Taller de decoración de galletas con motivos navideños. Miércoles 28 de diciembre. 17 a 19 h. Impartido por Eugenia Navarro, Una dulce fiesta. 4. Taller de Scrapbooking. Jueves 29 de diciembre. 17 a 19 h. Impartido por Uxue Merced. 5. Taller de zumba. Taller bilingüe. Martes 3 de enero. 17 a 18 h. Impartido por Itziar Etxarte, profesora de zumba.

+ Civivox Condestable, Mendillorri, Iturrama, Milagrosa. Para mayores de 7 años. Talleres bilingües. 17 a 20 h. Inscripción previa (gratuita) en cada Civivox (25 plazas). Se trabajará con elementos de robótica con tecnologías renovables, robótica con hardware libre, Arduino y Raspberry. Robótica educativa con Lego Wedo y MindStorm. Electrónica y tecnología creativa con nuevos materiales. Y videojuegos. Fechas; 27 de diciembre en Civivox Condestable; 28 de diciembre en Civivox Mendillorri; 29 de diciembre en Civivox Iturrama; 2 de enero en Civivox Milagrosa.



ÁMBITO CULTURA

Manualidades navideñas

La sala de Ámbito Cultural, situada en el sótano 2 de El Corte Inglés, dedicará la mayor parte de los días de las fiestas a talleres infantiles por las mañanas, en los que los asistentes podrán hacer con sus manos y llevarse a sus casas objetos como un cubertero navideño, una bola de nieve, un adorno navideño o un marcapáginas.



+ Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 1.Los días 27, 28 y 30 de diciembre y 3 de enero a las 12 h. Duración de una hora y dirigidos a niños mayores de 4 años.