“El islam funciona gracias a Occidente, Internet no se inventó bajo un camello”

25/12/2016 a las 06:00

LAS ENTREVISTAS DEL AÑO Una selección de las principales entrevistas publicadas a lo largo de este año que se acaba en el suplemento La Semana de Diario de Navarra. Diálogos que aportan interés humano, nuevos enfoques a los grandes problemas y reflexiones sobre los temas de actualidad de 2016.

Todo empezó en Irañeta, donde vivían y se conocieron sus padres. Eustaquio, que era ganadero y agricultor, y Francisca, toda una pionera que en 1930, con sólo 18 años, ya tenía permiso de conducir y se dedicaba a la venta ambulante por los pueblos de la Barranca y Arakil.

Tuvieron dos hijos. Justo nació un 14 de marzo de 1944 en la clínica Alcalde de Pamplona y los primeros días de su vida los pasó en el Hotel Europa, en la calle Espoz y Mina, a donde regresaría en 1969, con 25 años y recién ordenado sacerdote, para trabajar durante un verano. En realidad su propósito era viajar después con los Padres Blancos a Tanzania. Allí, el contacto con la población le llevó a estudiar el islam y a prepararse para el gran reto de nuestro tiempo: el entendimiento entre cristianos y musulmanes.

Amplió en el Reino Unido su formación, lo que no le impidió regresar a Tanzania y dar rienda a su alma misionera por las orillas del lago Tanganica reconfortando a enfermos de lepra, polio y sida. Desde entonces ha trabajado en más de treinta países. Domina varios idiomas, entre ellos el árabe y el suajili, aunque a lo largo de la entrevista saca a relucir la lengua de sus padres, el euskera.

Juan Pablo II lo nombró rector del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos, cargo que ejerció entre 2000 y 2006, una etapa muy convulsa que se inició con los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York y a los que siguieron otros como los de Bali, Casablanca, Madrid y Londres.

Hoy, a sus 72 años, vive con los Padres Blancos en Madrid, donde continúa con su infatigable pasión por el estudio y la divulgación sobre el mundo árabe.

¿Sobre qué cuestiones le consultaba el Vaticano? ¿En qué asesoró a los Papas?

En el tiempo en que estuve al frente del Instituto de Estudios Árabes la Santa Sede consultaba conmigo de forma regular y otras veces de modo informal, que a veces es más importante. Fueron tiempos muy difíciles bajo el punto de vista del islam.

¿Algún episodio que recuerde?

Benedicto XVI me pidió sencillamente que le echara un cable tras su famoso discurso de la Universidad de Ratisbona (Benedicto XVI dio en 2006 una conferencia titulada «Fe, razón y la universidad: memorias y reflexiones», en la que pronunció una cita sobre Mahoma que encendió al mundo árabe). Sus palabras, a través del padre Federico Lombardi, a quien yo conocía bien, fueron ‘que le echara un cable porque tenía el agua hasta el cuello’. Eso lo puedo decir ahora que es Papa emérito.

¿Cómo contribuyó usted a aplacar la polémica?

Se arregló todo para que yo fuera entrevistado en el canal Al Yazira. Y como a mí no me gusta trabajar con conservas, prefiero el producto fresco que dicen en Navarra, la entrevista fue en directo. No hubo preguntas de antemano. Al Yazira quiso todas las garantías: saber quien era yo, mis datos académicos, mi experiencia..., ¡me investigaron a fondo! La entrevista fue la más larga en directo de la cadena y duró 14 minutos y 3 segundos. No fue fácil, pero parece que acabó bien. A partir de ese momento se calmaron las aguas, se plegaron los vientos y aquello pasó a la historia.

¿Sobre qué le interrogaron?

Sobre el mundo musulmán y las palabras que Benedicto XVI había pronunciado en un contexto muy particular que era la Universidad de Ratisbona. Posteriormente la Santa Sede me pidió consejo sobre cómo debía abordar el Papa Benedicto su primer viaje, a Polonia, si debía encontrarse con los musulmanes o no, cuándo, dónde, qué día... todas esas cosas que le piden a uno como consejo, aunque luego cada uno planifica como le da la gana. La Santa Sede ha visto siempre una gran disponibilidad en mí y también una discreción.

Desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo explica lo que ocurre hoy en el mundo? ¿Qué hay detrás del conflicto entre los países árabes y Occidente y del avance del terrorismo yihadista por Europa?

En los últimos años han ocurrido tres cosas. En primer lugar, hemos tenido un crecimiento de la presencia de musulmanes en diferentes países europeos. En algunos ya estamos en la tercera generación de musulmanes. Esto ha supuesto que nacieran dentro de nuestras fronteras comunidades que no tienen la misma cultura, la misma forma de ver la religión. Eso es un hecho. En segundo lugar, y empezaré por la parte de los musulmanes, ha habido siempre una crítica muy acerba hacia los países occidentales por una cuestión histórica del islam, que define a aquellos que son musulmanes y a los que no lo son. Los que pertenecen al dominio del islam y los que pertenecen al dominio de la guerra. Esa es una división histórica y jurídicamente aceptada en el islam. Pero por parte de los cristianos y ciudadanos de otros credos también ha habido mucho recelo y mucha crítica negativa hacia lo musulmán, sin tratar de entender exactamente lo que significa una integración, un engranaje de culturas, de religiones, de lenguas. Cada uno, digamos, se ha puesto en su posición.

Supongo que hay un tercer elemento que es el que ha actuado de espoleta...

Por diferentes motivos ha habido una revolución dentro del islam, sobre todo a partir de 1979. Aquel año se produjo la llegada de Jomeini al poder en Irán, de Sadam Husein en Irak y la invasión de Afganistán en víspera de Navidad. Todo eso hizo que se hablara del islam revolucionario. El islam revolucionario surge contra Occidente, tiene que buscar un enemigo. A la par, en los estados de mayoría musulmana sus presidentes, líderes, jefes, se han transformado muchas veces en dictadores y tiranos. En este marco nació un gran movimiento que es el de los Hermanos Musulmanes, que defiende la noción de un estado islámico, es decir, que todas las constituciones deben orbitar alrededor de una ley islámica. Sin embargo, para nosotros es obvio que no podemos gestionar un estado moderno con una ley religiosa. Eso no funciona. Le pondré un ejemplo muy claro: Los semáforos no existían cuando nació el cristianismo y cuando nació el islamismo. Si yo quiero gestionar el tráfico en una ciudad como Pamplona, Madrid o El Cairo, no puedo ir al Corán, ni a la Biblia ni a la Torá porque no lo voy a encontrar.

¿Cómo se da el paso del islam al islamismo y del islamismo al terrorismo yihadista?

El islam es una religión cuyos aspectos se reflejan en todos los ámbitos de la vida. El islamismo es el islam transformado en política. Y de ese islamismo surge el yihadismo para combatir a los occidentales, a los infieles, a aquellos musulmanes que no están con ellos y lo hacen mediante cualquier medio posible. El nacimiento del Estado Islámico, dirigido por el iraquí Al Bagdadi ocurrió, como se suele decir, porque salió el tiro por la culata. Tras el bombardeo de Bush en Irak, los chiíes, que son la mayoría de los musulmanes iraquíes, se alzaron con el poder. Lo que hizo Bush fue ayudar su causa cimentando la posición de Irán y de Irak bajo el punto de vista del islam chií. Los suníes, antes defendidos por Husein, se sintieron agredidos y en peligro y Al Bagdadi asumió su defensa. Pero no se quedó allí, decidió instaurar un nuevo Califato, una institución político religiosa del islam que había sido anulada en 1924 por el fundador de la república de Turquía.

¿En qué se diferencia el Estado Islámico de Al Qaeda? ¿Cuál debe preocuparnos más?

Mientras que Al Qaeda ataca globalmente puntos neurálgicos, como ciudades o instituciones, el Estado Islámico tiene otra misión: la conquista territorial del Califato, al igual que ocurrió tras la muerte de Mahoma. Es para esta conquista para lo que llaman a combatientes y soldados, también de países europeos. Si mal no recuerdo hay ya 28 milicianos de origen español que han muerto en Siria y más de cien que han viajado. Luego, quienes regresan lo hacen con la semilla de la yihad.

¿Está ganando la yihad una importante batalla en las redes sociales?

El Estado Islámico ha publicado ya más de mil vídeos. Yo hago de tripas corazón para verlos. Mientras que Al Qaeda publicaba vídeos con largos textos, inapetecibles, que uno se cansaba de escucharlos, en el Estado Islámico son muy profesionales. Utilizan las imágenes necesarias, poco texto y vídeos cortos. Y, claro, tiene muchísima más influencia. Por si fuera poco, han traducido muchos de sus vídeos a más de setenta lenguas. La invitación a luchar y a combatir a los enemigos del islam, donde quiera que se encuentren, se ha extendido desde Australia a Canadá y desde Sudáfrica a Suecia. Una vez dije una frase que dio muchas vueltas: El Islam funciona gracias a Occidente. El islam no puede funcionar sin la tecnología de Occidente. Los grupos terroristas islámicos son los que más utilizan las redes sociales, Twitter, Internet, los vídeos. Esa tecnología no fue inventada debajo de un camello.

¿Conoce el barrio belga de Molenbeek?

Lo conozco un poco, me paseé ya hace muchos años por ese barrio.

¿Qué le lleva a un joven de veinte años a viajar a Siria para sumarse a la causa yihadista? ¿Qué pasa por su cabeza?

El terrorismo funciona con tres cosas: necesita fondos inmensos para funcionar; necesita los medios de comunicación y necesita un ideal. Tú cuando a un joven musulmán que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer en la vida, le ofreces un ideal, un pasaporte y dinero... se lo das todo.

¿Hasta el punto de anular su voluntad para que se inmolen junto a niños, familias...?

Hay un aspecto muy importante y es que una vez que viajan a estos países árabes se les hace todo un lavado de cerebro. Hay centros de adoctrinamiento en los que se les inculca que Europa, Occidente, es un enemigo a combatir. Si al final de cada cien chicos que viajan hay tres o cuatro, los que sea, que regresan a Europa dispuestos a morir, ya es mucho.

¿Estamos condenados a que sean más habituales atentados como los de Bruselas?

Me gustaría que el de Bruselas fuera el último. Pero hay que recordar que este fenómeno no es tan nuevo. En España ya comenzamos el 14 de abril de 1985, si mal no recuerdo, con el atentado en el restaurante El Descanso, a las afueras de Madrid, que era muy frecuentado por militares norteamericanos. Hubo 18 muertos. Fue uno de los primeros atentados que se atribuyó Al Qaeda cuando todavía no se llamaba así.

¿La solución es combatir al Estado Islámico en su territorio o debe partir de los países árabes?

El ser humano está configurado y creado de tal forma que no puede solucionar los problemas con la fuerza. Si tiene la razón y el entendimiento es para usarlo. Por ambas partes tenemos que hacer un esfuerzo por entender las sociedades en las que vivimos. En Navarra, hay más de 2.000 familias de origen musulmán que viven y trabajan. Ya no somos una sociedad unilateral, somos plurales y diversos, por lo que hace falta el entendimiento. El saber que no compartes se queda dentro de ti y se apolilla. Un cristianismo que no abre sus puertas y que no deja que el aire del mundo entre, se apolilla. Lo mismo vale para los musulmanes. No podemos continuar viendo sólo los aspectos negativos de nuestros vecinos, de su religión y de sus costumbres sociales y políticas. Tenemos que estar preparados para hacer frente a la sociedad multicultural y multilingüística en la que nos ha tocado vivir. No tenemos que ver la presencia del otro como un problema, sino como una oportunidad para hacer mejor las cosas. Nos falta ese esfuerzo individual y colectivo.

EL TEST

¿Qué país le ha marcado más? Tanzania y Reino Unido.

¿Qué lección ha aprendido del islam? La acogida.

¿Qué actitud le parece más preocupante hoy en Occidente? La falta de apertura a la cultura y presencia de los demás.

Un libro: El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad.

Una película: Gandhi.

DNI

Justo Lacunza Balda. Pamplona (14 de marzo de 1944). Estudió Filosofía en el Seminario Conciliar de Pamplona (1961-1964) y Teología en el Edwards College de Londres (1964-1969). Su decisión de llamar a las puertas de la Sociedad de los Misioneros de África cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. Es doctor en Lenguas y Culturas Africanas con Especialización en Islam y Lengua Suajili (1989) en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Rector del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (2000-2006) Hoy es Secretario General de África Fundación Sur.